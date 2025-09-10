Evento gastronómico muy cerca de Medellín reunirá a más de 60 restaurantes

Envigado se convierte en el epicentro de la gastronomía del Valle de Aburrá con la cuarta edición de Envigado al Plato, un festival que este año cobra un significado especial al coincidir con la conmemoración de los 250 años del municipio. La cita será hasta el 28 de septiembre, periodo en el que se esperan más de 40.000 visitantes en distintos escenarios de la ciudad.

El evento reunirá a más de 60 restaurantes con una oferta variada de menús para dos personas, diseñados en tres tiempos y con precios que oscilan entre $59.900 y $159.900. Los comensales podrán elegir entre entradas o postres, platos fuertes y bebidas, en propuestas que abarcan desde cocina típica antioqueña hasta gastronomías internacionales como japonesa, italiana, peruana, mexicana y argentina.



Menús desde 59.900 pesos para todos los gustos

La variedad de sabores será uno de los grandes atractivos del festival. Los asistentes podrán disfrutar de parrilla, rodizio, sushi, paellas, hamburguesas gourmet, pizzería artesanal, arepas rellenas y platos tradicionales como el chicharrón o el patacón con acompañamientos. Además, se suman alternativas de panadería, pastelería argentina y espacios dedicados a la coctelería, garantizando una experiencia para todos los gustos.

Los organizadores resaltan que los precios se mantienen en los mismos rangos de años anteriores, lo que convierte al festival en una opción accesible para quienes buscan compartir un plan diferente sin salir del Valle de Aburrá. Cada menú está pensado para dos personas y se presenta como un recorrido gastronómico de tres tiempos.



Un circuito gastronómico en Envigado

En esta ocasión, el festival amplía sus escenarios más allá de la tradicional Calle de la Buena Mesa. Espacios como Viva Envigado, City Plaza, La Magnolia, la Plaza de Mercado, Alcalá, El Dorado y varios centros comerciales de la región se sumarán a esta edición, consolidando a Envigado como un verdadero circuito gastronómico.

“Envigado al Plato nació para fortalecer nuestra identidad gastronómica y hoy es un motor económico y cultural que enriquece a todo el municipio”, afirmó Catalina Giraldo, una de las organizadoras. Desde su primera edición, el festival ha convocado a cerca de 95.000 visitantes y en 2025 espera superar los 130.000 asistentes acumulados.