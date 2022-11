Anuncian show de canciones memorables para el cierre de Rock Al Parque 2019

Rock Al Parque prepara un cierre sublime para su versión número 25 que se llevará a cabo 29, 30 de junio y 1 de julio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

Se trata de un show único, en el que la Orquesta Filarmónica de Bogotá le hará un tributo al festival gratuito de música al aire libre más importante de la región.

La orquesta, con más de 50 años de historia y éxitos, interpretará algunas de las canciones más emblemáticas que se han escuchado en los escenarios de Rock Al Parque y que están grabadas en la memoria colectiva de los asistentes.

“Por primera vez Rock Al Parque produce directamente un show de cierre, no es un invitado que viene con su propio montaje, sino que estamos poniendo todo el esfuerzo y el talento de las diferentes entidades de la Alcaldía de Bogotá para ofrecerle a los asistentes un momento inolvidable en sus vidas”, dijo Juliana Restrepo, directora del Instituto Distrital de Artes, Idartes.

Rock Al Parque también anunció la participación de más agrupaciones, los mexicanos de Here Comes The Kraken , Vaquero Negro, Puerquerama y The Warning.

Cabe recordar que en uno de los escenarios estará el cantante colombiano Juanes, junto a Fito Páez, Pedro Aznar, Zeta Bosio, Tarja Turunen, entre otros.

Escuche la entrevista aquí:

