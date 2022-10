Ciro Guerra, Lubezki e Iññáritu, los latinoamericanos que brillan en los Oscar

El abrazo de la Serpiente, un relato del Amazonas contado por Ciro Guerra

Publicidad

Un viaje fascinante al encuentro de la identidad indígena en un Amazonas misterioso, místico y fantasmagórico es también el camino que ha llevado al colombiano Ciro Guerra hasta Los Ángeles, donde su filme "El abrazo de la serpiente" podría ganar el Óscar a mejor película extranjera (Lea también: Las palabras de Ciro Guerra y protagonistas de los Oscar 2016 ).

"Realmente, en lo personal, yo no tengo ninguna expectativa y creo que eso es sano", dijo Ciro Guerra en una entrevista con Efe ante la posibilidad de llevarse una estatuilla que, además, sería la primera para el cine colombiano en toda su historia.

Publicidad

Emmanuel Lubezki va por su tercer triunfo seguido

Publicidad

"El Chivo", que parte como gran favorito en la categoría de mejor fotografía por su trabajo en "The Revenant", aspira a hacerse con su tercera estatuilla consecutiva tras las obtenidas con "Gravity" y "Birdman". Sus rivales son Ed Lachman ("Carol"), Robert Richardson ("The Hateful Eight"), John Seale ("Mad Max: Fury Road") y Roger Deakins ("Sicario").

El mexicano se podría convertir en el primer director de fotografía que gana tres Óscar seguidos, superando así a John Toll ("Legends of the Fall", 1994, y "Braveheart", 1995), Winton Hoch ("Joan of Arc", 1948, y "She Wore a Yellow Ribbon", 1949) y Leon Shamroy ("Wilson", 1944, y "Leave Her to Heaven", 1945) (Lea también: A días de los Oscar, New Yorker perfila a la nominada El Abrazo de la Serpiente ).

Publicidad

Se trata de la octava nominación para Lubezki, reconocido anteriormente por "Birdman", "Gravity", "The Tree of Life", "Children of Men", "The New World", "Sleepy Hollow" y "A Little Princess".

Publicidad

Martín Hernández y se nominación por ‘El Renacido’ de Iñárritu

Para el mexicano, su nominación por "The Revenant" en la categoría de mejor edición de sonido es la segunda consecutiva que logra tras la del año pasado por "Birdman". El premio lo compartiría con su compañero Lon Bender.

Publicidad

El equipo de edición de sonido de la cinta competirá por el galardón en esta categoría con los filmes "Mad Max: Fury Road", "The Martian", "Sicario" y "Star Wars: The Force Awakens" (Lea también: ‘El abrazo de la serpiente’ recibe nuevo galardón en Sundance ).

Publicidad

Hernández e Iñárritu son amigos desde que coincidieran en la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, hace más de 20 años. Posteriormente se reencontraron en la emisora de radio WFM y se lanzaron a rodar su primera película juntos: "Amores Perros". Después llegarían obras como "21 Gramos" y "Biutiful".

Desde Brasil Alé Abreu: en busca del milagro

Publicidad

El brasileño Alé Abreu aspira al Óscar a la mejor película de animación con "Boy and The World", si bien la gran favorita en esa categoría, donde compiten también "Anomalisa", "Shaun The Sheep" y "When Marnie Was There", es "Inside Out".

Publicidad

"Boy and The World" relata la aventura de un niño que deja su hogar en+ busca de su padre, una historia que le sirve a Abreu para reflexionar sobre la humanidad con aliento político y dibujos sencillos y coloridos (Lea también: 'El Renacido' de González Iñárritu, arrasó en la ceremonia de los premios BAFTA ).

El filme contó con un presupuesto de 375.000 dólares, mientras que "Inside Out" se filmó con 175 millones de dólares. Esa es la misión casi imposible de Abreu, el niño que nunca dejó de pintar y que a los 12 años tuvo clara su pasión al descubrir películas como "Fantastic Planet", de Renné Laloux.

Publicidad

Gabriel Osorio y su sueño chileno

Publicidad

"Historia de un oso" es el primer título chileno que compite por el Óscar al mejor cortometraje de animación y narra la historia de un papá oso que, a través de un diorama, recuerda cómo fue secuestrado por unos uniformados, alejado de su esposa y su hijo y forzado a trabajar en un circo.

Sus rivales en ese campo son "Prologue", de Richard Williams e Imogen Sutton; "Sanjay's Super Team", de Sanjay Patel y Nicole Grindle; "We Can't Live without Cosmos", de Konstantin Bronzit, y "World of Tomorrow", de Don Hertzfeldt (Lea también: Premios Goya: Trapero y Darín, los protagonistas de una gala a la argentina ).

Publicidad

Osorio decidió lanzarse al mundo de la animación tras leer el libro "Kit de supervivencia del animador", escrito precisamente por Richard Williams, su rival en la ceremonia. "Historia de un oso" es fruto del trabajo de los siete integrantes de la productora Punk Robot durante cuatro años.

Publicidad

EFE