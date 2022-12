¿Cómo se adquieren y funcionan las pistolas taser? Experto responde

Ricardo Ruidíaz, exanalista de la Interpol, explicó en Mañanas BLU 10 AM, cómo se comercializan y funcionan las denominadas armas no letales Taser, las cuales aseguró que debido a que en Colombia todavía no existe una regulación de su uso, pueden ser adquiridas por delincuentes y causar daños letales.

“Compré una Taser en el centro de Bogotá a un vendedor ambulante. Cada 10 o 15 metros entre la calle 24 con Séptima hasta la 13, hay un vendedor ofreciendo una de estas. Se pueden conseguir entre los 20 mil o 40 mil pesos, en forma de celular o camuflados en linternas y esferos”, comentó.

Ruidíaz advirtió que en el mercado existen pistolas o dispositivos Taser no originales, los cuales utilizan una tecnología que puede ser riesgosa pues no descarga el voltaje adecuado, causando daños en la persona. Añadió que generalmente las descargas varían entre 5 mil y 10 mil voltios.

“En menos de un segundo puede causar un pequeño dolor; entre 1 o 2 segundos aturdimiento; entre 3 segundos y más la persona queda desorientada, cae al piso y afecta la parte muscular”, aseguró.

También señaló que la Policía podría decomisar estas armas en caso de que se usen de manera indebida, pero aun así “estamos en un limbo jurídico con respecto a estos elementos de defensa personal como gas pimienta”.

¿Cómo está compuesto un Taser?

-Tiene una entrada de corriente para poderlo cargar, entre 1 o 2 horas.

-Tiene un dispositivo de seguridad que se sube o baja, o se acciona para cuando se va a usar.

-Un Interruptor para dar la descarga en el tiempo que se requiera.

Hay dos tipos de armas Taser:

“Hay pistolas taser que disparan dardos, dos por dispositivo, los cuales se incrustan en la persona sin causar daño y hace la descarga. Debe estar en una distancia de 1 o 2 metros. Otros dispositivos funcionan haciendo la descarga directamente al cuerpo, puede ser a través de la ropa”, dijo.