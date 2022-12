Concejal defiende propuesta de impedir a turistas estar sin camisa en Cartagena

El concejal César Pión pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM hablando de la controversial propuesta que hizo buscando prohibir que los turistas caminen por la calle o en sitios públicos de Cartagena con el torso desnudo.



“En este momento está siendo tránsito un proyecto de acuerdo donde queda prohibido transitar en el centro histórico e ingresar a cualquier estableciento comercial con el torso descubierto o en traje de baño”, manifestó (Lea también: Problema de Cartagena no es la champeta sino la falta de oportunidades: Mr Black ).



Pión considera que este tipo de comportamientos genera una mala imagen en la ciudad.



“Lo hemos hecho con base en que nuestra ciudad se ha ido transformando ante una mirada impotente e indiferente de muchos ciudadanos, donde los criollos, los locales y los turistas han visto la ciudad como una ciudad para poder llegar a los bacanales, al consumo de sustancias adictivas, a la búsqueda de parejas”, sostuvo (Lea también: “Menores no bailan champeta; adoptan posiciones sexuales”: concejal de Cartagena ).



Afirmó además que “es una medida que se ha tomado para que los establecimientos comerciales orienten, sensibilicen durante seis meses, a los turistas y a los locales. Se da un plazo de dos meses para poder sancionar el acuerdo y que posteriormente se haga de manera educativa”, puntualizó.