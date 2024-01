"Cuento la aventura humana de una familia perseguida”: escritor por libro sobre Leopoldo López

Javier Moro, reconocido periodista y escritor con experiencia en la industria cinematográfica como guionista y productor, galardonado con el Premio Planeta y autor de varios best sellers, visitará Colombia para presentar su obra más reciente, "Nos quieren muertos", que retrata la vida del opositor venezolano Leopoldo López.

En esta novela se relata cada elemento como real y auténtico. La trama desentraña el sacrificio de un hombre, la lucha de toda una familia y la conciencia de un país. Moro narró los desafíos enfrentados por Leopoldo López, destacado líder de la oposición venezolana, durante los momentos difíciles que vivió privado de su libertad.

Moro habló en Mañanas Blu sobre el lanzamiento de su libro 'Nos Quieren Muertos', donde cuenta la historia del líder opositor venezolano Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, además, señaló cómo llegó a la historia.

Yo no he hecho un libro político, en el sentido que no es un panfleto…he contado la aventura humana de una familia sometida a una persecución despiadada que es lo que me ha interesado y el personaje principal que es Leopoldo López es alguien que tuvo el valor de entregarse al enemigo, fue una hombre capaz de sacrificar su bienestar personal por el interés general señaló Moro.

El escritor destacó las vivencias por las que tuvo que pasar el líder de la oposición venezolana junto a su esposa Lilian Tintori, quien se erigió como uno de los faros de libertad del pueblo venezolano bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Leopoldo López. Foto: AFP

Este libro no es el primero que escribe Moro, quien contó el proceso de investigación para construir esta novela que detalló los retos y desafíos que como familia tuvieron que sobrepasar los López Tintori.

“Las fuentes fueron la historia de ellos. Yo quería contar su verdad, entonces hubo un pacto no escrito entre la familia López y yo, ellos tenían miedo que yo manipulara lo que me podían contar y yo de que ellos no me contaran la verdad y el pacto fue me cuentan la verdad y yo muestro antes de publicar”, mencionó el escritor español.

Además, contó detalles de lo que fueron algunos de los encuentros con Tintori y señaló que, en ocasiones, sirvió más de psicólogo que de escritor.

"He tenido que ver a Lilian Tintori llorando en mi despacho todos los lunes durante un año y medio, creo que dándose cuenta del peligro que había pasado. Cuando tú vives el peligro y la situación está en tal tensión porque tienes que sobrevivir, que no te paras a pensar; porque si piensas entonces te derrumba”, contó.

Finalmente, se refirió a el cómo el público recibió su libro y lo que representa Leopoldo López en los diferentes países en donde se lanzó el libró. También mencionó si en el libro ellos aceptan errores políticos o jugadas que, en su momento, no les favorecieron.

Con esta obra, Moro ofrece una narrativa potente que va más allá de la ficción, explorando los eventos reales que rodearon la vida de Leopoldo López y su familia. La presentación en Colombia brindará a los lectores la oportunidad de sumergirse en esta impactante historia y reflexionar sobre los desafíos que enfrentan quienes luchan por la libertad en circunstancias adversas.

