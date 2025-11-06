En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Cumbre CELAC 2025: agenda cultural paralela con más de 200 artistas

Cumbre CELAC 2025: agenda cultural paralela con más de 200 artistas

Del 7 al 9 de noviembre, el "Reencuentro en el Corazón del Mundo" ofrece una agenda gratuita de música, arte y memoria en paralelo a la cumbre de jefes de Estado en Santa Marta.

