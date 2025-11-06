Cumbre CELAC 2025: agenda cultural paralela con más de 200 artistas

Mientras Santa Marta se alista para acoger la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde se congregarán los principales jefes de Estado de la región, la ciudad también se convertirá en el epicentro de una vibrante agenda artística paralela. Bajo el nombre “Reencuentro en el Corazón del Mundo”, esta iniciativa busca inyectar una dimensión humana y social al encuentro diplomático, programando una toma cultural masiva del 7 al 9 de noviembre de 2025.

La presentación oficial del evento tuvo lugar en la Escuela Taller de Bogotá, liderada por la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona. La ministra, quien asumió su cargo en febrero de este año, enfatizó que la cumbre no podía limitarse a los salones de decisión política.

“La CELAC no solo es un espacio de decisiones políticas, también es una oportunidad para que los pueblos se miren, se escuchen y se reconozcan. Por eso llevamos la cultura al centro de la cumbre”, señaló Kadamani Fonrodona durante el lanzamiento.

Este "Reencuentro" movilizará a más de 200 artistas, sabedores tradicionales y representantes de diversas comunidades. La programación, entièrement gratuita, se articulará en tres ejes temáticos principales: Corazón del Mundo, Artes para la Paz y Diálogos para la Vida, abarcando desde música y cine hasta gastronomía, memoria histórica y mercados de emprendimiento.



“El diálogo nace de la palabra y de él surgen las posibilidades de paz. Este encuentro invita a escucharnos y a construir desde nuestras diferencias”, afirmó la ministra al detallar el espíritu de la agenda.



Una tarima de lujo en la Bahía

La franja "Corazón del Mundo" será la más visible, tomando espacios emblemáticos como el Camellón de la Bahía y el Parque de los Novios. Allí se presentará un cartel de artistas de talla nacional e internacional que incluye a Aterciopelados, Systema Solar, el dominicano Vicente García, la leyenda de la salsa Andy Montañez, Mike Bahía, el joropo de Cimarrón, la icónica Petrona Martínez, Doctor Krápula y la Zaid Hilal Band de Palestina.

En paralelo a los conciertos, se instalará la exposición fotográfica "Un Puerto de Memorias Vivas", que exhibirá el trabajo de dos referentes del fotoperiodismo colombiano: Jesús Abad Colorado y Federico Ríos. Junto a esta muestra, una feria acogerá más de 100 emprendimientos culturales de la región.



La cultura descentralizada

El segundo eje, "Artes para la Paz", busca descentralizar la cumbre, llevando la programación directamente a las comunidades. Los barrios Pescaito y Gaira serán anfitriones de muestras gastronómicas, proyecciones de cine al aire libre y mercados campesinos. El objetivo, según la ministra, es que “la ciudadanía sienta que la CELAC también pasa por las calles y los barrios de Santa Marta”.

Finalmente, "Diálogos para la Vida" constituirá el componente intelectual y reflexivo del encuentro. En sedes como el Teatro Santa Marta y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se reunirán destacados pensadores y creadores. Entre los invitados figuran la cineasta argentina Lucrecia Martel, la escritora mexicana Laura Esquivel, la dramaturga colombiana Patricia Ariza y el poeta palestino Najwan Darwish. Estas conversaciones sobre arte, identidad y memoria buscarán "dejar una carta de afectos y de palabra desde Colombia hacia América Latina y el Caribe".

Cierre simbólico: 31 Minutos y Memoria

El "Reencuentro" tendrá dos actos de cierre de profundo simbolismo. El primero será la función especial de "Don Quijote", a cargo de la aclamada compañía chilena 31 Minutos, un evento esperado por múltiples generaciones.

El segundo será un acto público de reconocimiento a las víctimas de la Unión Patriótica, vinculando la cumbre regional con un capítulo crucial de la historia reciente de Colombia y la búsqueda de la reparación.