Dunga anunció a los 23 convocados de Brasil para la Copa América

Dunga durante el anuncio oficial de los 23 convocados para el torneo continental.



Para la cita de junio Dunga, quien condujo al noveno y último título en ese torneo en 2007, volvió a confiar el ataque al capitán Neymar, apoyado por el veterano Robinho. (Lea también: Robinho agradece a Dios por no haber sido convocado para el Mundial 2014 )



"Tiene experiencia, vive un gran momento en el Santos, como en aquella época vivía un gran momento. En aquel momento, era la referencia y tuvo un paso brillante. Ahora tiene un papel diferente", afirmó Dunga en rueda de prensa.



El seleccionador brasileño explicó también que Oscar no estará listo para disputar el torneo, pero desde ya lo confirmó para futuros partidos.



"Después de la Copa América van a comenzar las eliminatorias (sudamericanas para el Mundial-2018), es mejor que esté preparado para esos juegos", explicó el DT. (Lea también: Por lesión, Adrián Ramos no jugará la Copa América )



La novedad en esta lista es el mediocampista Casemiro, del portugués Porto.



Es el primer torneo oficial que disputa Brasil desde el monumental fracaso en "su" Mundial, que cerró con la mayor goleada de su historia, 7-1 de Alemania, y la derrota 3-0 ante Holanda por el tercer lugar.



Del equipo convocado para Chile, ocho fueron llamados por el extécnico Luiz Felipe Scolari para la Copa del año pasado: Jefferson, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Willian y Neymar. (Lea también: Agotada la boletería para los partidos de Selección Colombia en Copa América )



El equipo de Dunga, quien ya entrenó al combinado nacional entre 2006 y 2010, encara también a Colombia y a Venezuela por el grupo C de la Copa América.



Encargado de reconstruir un equipo hecho pedazos tras la humillación en el Mundial, desde que Dunga asumió los mandos de la 'canarinha' a finales de julio, Brasil ha ganado los ocho amistosos que ha disputado.



Antes de viajar a Chile, Brasil jugará dos amistosos más contra México (el 7 de junio en Sao Paulo) y Honduras (el 10 en Porto Alegre).



En la Copa América de Argentina-2011, Brasil perdió en cuartos de final ante Paraguay.



Ésta es la lista de convocados para la Copa América de Chile-2015:



-Porteros: Jefferson (Botafogo), Diego Alves (Valencia/ITA), Marcelo Grohe (Grêmio).



-Defensores: David Luiz (PSG/FRA), Marquinhos (PSG/FRA), Thiago Silva (PSG/FRA), Miranda (Atlético de Madrid/ESP), Fabinho (Mónaco/FRA), Marcelo (Real Madrid (ESP), Filipe Luís (Chelsea/ENG), Danilo (Porto/POR).



-Mediocampistas: Luiz Gustavo (Wolfsburg/ALE), Fernandinho (Manchester City/ENG), Elias (Corinthians) Casemiro (Porto/POR), Souza (Sao Paulo), Everton Ribeiro (Al Ahil/UAE), Douglas Costa (Shakhtar Donetsk/UCR), Willian (Chelsea/ENG), Philippe Coutinho (Liverpool/ENG).



-Atacantes: Neymar (Barcelona), Robinho (Santos), Roberto Firmino (Hoffenheim/ALE) y Diego Tardelli (Shandong Luneng/CHN).



