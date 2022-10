"El Hobbit" arrasa en la taquilla de EE.UU.

La última película de la saga "El Hobbit" fue la película más vista en Estados Unidos en un fin de semana repleto de estrenos, según datos difundidos el lunes por la empresa especializada en recaudación Exhibitor Relations.

"El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos" se llevó 54,7 millones de dólares, una de las mejores cifras del año para el debut de un film, en la tercera parte de la adaptación al cine de la novela "El Hobbit" de J.J. Tolkien.

La comedia "Night at the Museum: Secret of the Tomb" consiguió 17,1 millones de dólares en su primera aparición en la cartelera de Estados Unidos y Canadá. Uno de sus protagonistas es el fallecido Robin Williams.

El remake del clásico de Broadway "Annie", con la niña Quvenzhané Wallis en el papel de la huerfanita más entrañable, es otro de los estrenos esperados del fin de semana, durante el que obtuvo 15,8 millones de dólares. En ella Cameron Díaz hace de señora Hannigan y Jamie Foxx da vida al magnate de la telefonía celular.

La superproducción "Éxodo: dioses y reyes", en la que Christian Bale se convierte en Moisés, recaudó 8,1 millones de dólares, mientras que Jennifer Lawrence y "Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1" terminaron con otros 7,8 millones y se acercan a la barrera de los 300 millones de dólares.

El periplo que vive Reese Witherspoon en "Alma salvaje" obtuvo 4,1 millones de dólares, al tiempo que "Big Hero 6", la última animada de Disney, se llevó 3,6 millones y ronda los 200 millones de recaudación.

Los últimos tres puestos del "top 10" de la taquilla fueron para "Top Five" (3,59 millones); la comedia india "PK" (3,56 millones); y los locos "Pingüinos de Madagascar" (3,4 millones).

AFP.