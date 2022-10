Estos son los videos que más vieron los colombianos en YouTube durante 2015

A pocos días de terminar el 2015, y como ya es costumbre, para YouTube es el momento de hacer su ránking anual de los videos, canales y momentos que marcaron el año por cuenta de los millones de usuarios que visitan a diario la versión local de la plataforma. (Lea también: ¿Sabe usted cómo se comportan los adolescentes en redes sociales? )

En la categoría de videos no musicales el humor es el protagonista, seguido de cerca por temas de entretenimiento y los siempre populares videojuegos. En primer lugar aparece un video titulado, paradójicamente, El Video Más Visto del YouTube 2015.

Por su parte, en la categoría de videos musicales más vistos en YouTube, el claro ganador del año es Nicky Jam, quien lidera el ránking con su canción El Perdón.

-Top Colombia Videos:

1. EL VIDEO MAS VISTO DEL YOUTUBE 2015 de Te lo cuento ahora

2. FIVE NIGHTS AT FREDDY'S RAP | 2 MILLONES | ZARCORT Y KRONNO de ZacortGame

3. La canción del Fuicioso - Internautismo Crónico de InternautismoCronico

4. PERSONAJES REALES DE DIOMEDES DIAZ de inerciaspiral

5. Él vive - Celebra la Pascua gracias a que Jesucristo vive de mormonespanol

6. TIPOS DE GAMERS | Hola Soy German de HolaSoyGerman

7. PLANETA VEGETTA: UNA GRAN AVENTURA NOS ESPERA #1 de Vegetta777

8. ASSASSINS CREED UNITY RAP | ZARCORT Y DAN BULL de ZacortGame

9. ¿Quieres Ser Mi Novia? de enchufetv

10. EL TAXI - PARODIA - MARIO RUIZ de Mario Ruiz

-Top Colombia Música:

1. Nicky Jam - El Perdón | Video Lyric | (Prod. Saga WhiteBlack) de NickyJamTV

2. Plan B - Fanatica Sensual Official Video de planbVEVO

3. Wisin, Carlos Vives - Nota de Amor (Official Video) ft. Daddy Yankee de wisinofficalVEVO

4. Romeo Santos - Yo También ft. Marc Anthony de RomeoSantosVEVO

5. J. Balvin - Ginza de jbalvinVEVO

6. Maluma - Borro Cassette (Official Lyric Video) de MalumaVEVO

7. Chino & Nacho - Me Voy Enamorando (Remix) ft. Farruko de ChinoNachoVEVO

8. Si Tu No Estas - Nicky Jam Ft De la Ghetto | Video Oficial de NickyJamTV

9. Nicky Jam y Enrique Iglesias El Perdón [Official Music Video YTMAs] de NickyJamTV

10. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack de Wiz Khalif

Con información de oficina de prensa Google.