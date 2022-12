Fabio Villegas dejará la presidencia de Avianca a finales de 2015

Fabio Villegas Ramírez anunció que a finales de este año renunciará a su cargo como presidente ejecutivo de Avianca , el cual ha asumido durante diez años.

Publicidad

“En esta década hemos hecho de Avianca una aerolínea líder en América Latina”, expresó Villegas Ramírez al hacer pública su decisión.

Según Villegas Ramírez, al dejar el cargo se dedicará a desarrollar otros proyectos e iniciativas de carácter profesional.

Publicidad

“Han sido 10 años de intenso trabajo colectivo, de transformación constante y de creación de valor para una compañía que en 2004 estuvo a las puertas de la liquidación y que encontró en la actitud visionaria del Grupo Synergy y de sus accionistas Germán y José Efromovich una tabla de salvación. El trabajo que hemos llevado a cabo en estos años nos ha permitido ubicar a Avianca como una de las aerolíneas de mayor crecimiento y prestigio en la región y el mundo”, agregó.

Publicidad

Durante su dirección Villegas logró hacer de Avianca una aerolínea líder en la región con más de 20 mil empleados y pasó de movilizar 5 millones de pasajeros en 2005 a transportar 26 millones en 2014.

“Si bien hemos llegado lejos, aún tenemos mucho por alcanzar en el trabajo diario y es bastante lo que falta por hacer. La aviación es un mundo complejo y competido. Es una lucha que no da tregua. Avianca debe continuar enfocada en el servicio y en la calidad operativa. Es necesario seguir innovando con miras a satisfacer y sobrepasar las expectativas del viajero actual. También se hace preciso fortalecer la capacidad tecnológica y, como siempre lo he afirmado, no olvidar que el secreto y la capacidad para diferenciarnos está en nuestra gente y la construcción de una cultura de servicio”, comentó.

Publicidad

Entre tanto, el presidente de la Junta Directiva de Avianca, Germán Efromovich, aseguró que espera que Villegas ahora los acompañe desde la junta directiva.

Publicidad

Ahora será una firma cazatalentos la encargada de buscar a su sucesor.