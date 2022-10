Hay sectores que quieren armar una tormenta en un vaso de agua: Santos

El mandatario aseguró que algunos sectores políticos “quieren armar una tormenta en un vaso de agua”, esto haciendo referencia a que ningún proyecto en el legislativo ha sido aprobado en su totalidad en un día.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que el hecho de que no se sacara adelante en primer debate en su totalidad la ley de orden público, no quiere decir que no exista un apoyo como el que se dio hace algunos días al llamado por la paz respaldado por casi todos los partidos que tienen asiento en el Congreso.

El Gobierno espera que la próxima semana para cuando están citadas nuevamente las sesiones primeras conjuntas se pueda avalar normalmente en el trámite de esta reforma a la ley 418.