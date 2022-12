“Jaime Garzón era un ser que inspiraba ternura”: Fernando Bernal

hacía de todo acá”.

Jaime Garzón llegaba todos los días a las 12:30 de la tarde, pedía un trago de whisky seco y se sentaba en la mesa C1 a comer mariscos, su plato favorito. “En la mesa hay fotografías de él como un homenaje, siempre será parte de nuestra familia”, aseguró Bernal.

El dueño de El Patio reveló que Jaime vivió varias anécdotas en su restaurante, “una vez lo operaron de la boca y no podía comer bien, entonces le dio por inventarse un arroz todo mazacotudo con pedazos de langostinos, de ahí surgió uno de nuestros platos que hoy en día existe y se llama el ‘Arroz Garzón’”.

Bernal recuerda que el día que asesinaron a Jaime “un vecino me golpeó y me dijo que lo habían matado, se nos derrumbó el mundo, no lo podíamos creer”.