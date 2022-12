Jaime nos enseñó a reírnos de nosotros mismos sin consecuencias: Ernesto Samper

o por las relaciones políticas que tuvieron por los proyectos que Garzón quiso realizar en la localidad de Sumapaz, sino por varios encuentros amistosos que tuvieron en El Patio.

Samper recuerda a Garzón con mucho afecto, “él fue uno de mis más grandes críticos pero definitivamente siempre fue un personaje objetivo, siempre mostraba las dos caras de la moneda”, aseguró.

El expresidente afirma que si Jaime Garzón no hubiera muerto se hubiera “deleitado con temas como el del carrusel de la contratación, y definitivamente no me cabe duda que él estaría metido de cabeza en todo lo de La Habana, ayudando a los diálogos y poniendo su toque de solidaridad, ese era Jaime Garzón”.