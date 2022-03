Juan Esteban Constaín entrega detalles de “Cartas Abiertas”, su nueva novela

En Mañanas BLU, el historiador colombiano Juan Esteban Constaín habló sobre su más reciente obra, ‘Cartas abiertas’, un libro fascinante protagonizado por un cartero argentino de la provincia de Córdoba, cuya casa fue allanada por error, porque había la sospecha que ahí funcionaba un expendio de drogas.

“Cuando la Policía entra no encuentra la droga, pero encuentra miles de cartas regadas y abiertas que este cartero nunca llevó a su destinatario. Lo llevan preso y su razón me pareció bellísima, al explicar por qué no había dado esas cartas, él contó que su suegra era lectora furibunda de Corín Tellado y de otras ficciones y se había quedado ciega. Entonces lo que empezó hacer este cartero fue husmear en esta novela que es la vida de los otros y empezó a leerle a esta señora esa novela inconclusa y ella intervenía y opinaba y pues supe que allí había una novela que algún día tenía que escribir”, relató Constaín.

El columnista colombiano, autor de "El hombre que no fue jueves", ¡Calcio! y "Álvaro, su vida y su siglo", se refirió al protagonista de su obra, y recalcó que solo buscaba cambiarle la vida a las personas.

“El protagonista de mi novela, es un payanes, muy raro, muy anacrónico desde niño entregado a los gustos más estrafalarios; le fascinan los libros antiguos, las cartas. Ese personaje se llama Marcelino y el nombre es el mismo nombre del cartero argentino, ahí le hago un homenaje más que justo, él en Argentina encuentra a una mujer con la que roba las cartas a los carteros para hacer mejor la vida de los demás”, agregó.

Constaín recalcó que las peripecias y episodios de los personajes de su libro desembocan en un episodio colombiano real, que fue el de la paz entre el Estado Soberano de Boyacá y el reino de Bélgica, que estuvieron en guerra durante 120 años sin que nadie lo supiera.

“Este libro incluye un episodio de la vida colombiana que ocurrió en la realidad, que es una guerra que el estado de Boyacá en ese entonces le declaró la guerra al reino de Bélgica. Después de 123 años un embajador de Bélgica en Bogotá decide firmar la paz entre los dos países, esto tiene que ver con la ficción y la leyenda, que en la historia colombiana se entreveran con la realidad y uno nunca sabe dónde está el delirio”, finalizó el escritor.

La obra ‘Cartas abiertas’ ya está disponible en todas las librerías del país.

