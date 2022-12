‘La Candidata’ cuenta mi impresión de cómo funcionan la política y los medios: Andrés Gómez

Andrés Gómez Osorio, autor de ‘La Candidata’, una obra de ficción sobre coyuntura política, habló en Mañanas BLU sobre su inspiración para escribir la novela.

El escritor contó que el experimento surgió en la víspera de las elecciones de 2014 y que partió de la necesidad de buscar una ilustración sobre el funcionamiento de la política.

Publicidad

“Surgió como una necesidad de contar un poco cuál es mi impresión de cómo funciona la política y los medios”, indicó.

"Yo siempre he sentido bastante fascinación con las mujeres con poder. Me he inspirado en diferentes mujeres con las que he trabajo", sostuvo el autor.

Según Gómez Osorio, uno de los principales retos es darles coherencia a situaciones ficticias.

“La trama tiene que ser coherente. La gente que entra a esta novela entra a una novela de ficción”, afirmó.

Publicidad

Escuche a Andrés Gómez Osorio en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: