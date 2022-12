'La Chilindrina' se despide con su show “la gira del adiós”

Maria Antioneta de las Nieves, quien ha interpretado el personaje de ‘La Chilindrina’ por más de 44 años, tomó la decisión de darle fin a sus giras internacionales. “

“Se debe a que han sido muchísimos años de viaje continuo, eso mermó la salud de mi esposo y realmente él me ha dado su vida y apoyo; ahora me toca a mí corresponder, además él no puede viajar grandes distancias y lo afectan los cambios de clima”, comentó la actriz.

En cuanto a su show de despedida dijo que va a ser en el Palacio de los Deportes en México. “Ha llegado el momento para aprovechar, hace muchos años que no hago show en la ciudad de México (…) se llamará la gira del adiós”, aseveró.

La actriz mexicana tiene claro que el personaje va a seguir trascendiendo y que esto va a depender de que a la gente le siga gustando el programa y lo sigan transmitiendo.

Sobre las polémicas declaraciones de Florinda Meza sobre Ramón Valdes y su posible adicción a las drogas, comentó: “No sé a quien le puedan creer, pero yo no solo fui amiga de Ramón sino su “hija” (…) viví muchos años cerca de él y jamás me di cuenta de nada de eso. Para mí eso es crueldad porque el señor no puede defenderse (…) No es que yo lo esté defendiendo sino que yo hablo de lo que viví con él y fue una persona maravillosa”.

En cuanto a los rumores sobre un distanciamiento con Édgar Vivar, dijo que lo “quería muchísimo”, que con él tenía una relación de hermanos, y que simplemente no podía estar de acuerdo en todo lo que hacía.