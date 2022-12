Listo el Plan Maestro para la construcción del segundo aeropuerto de Bogotá

El nuevo terminal aéreo que serviría a la capital del país y al departamento de Cundinamarca sería construido entre Facatativá y Madrid, luego de estar aprobado el Plan Maestro para la construcción, que costará cerca de $3 billones y será más grande que El Dorado.

Publicidad

Según el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, la Aeronáutica Civil ya tiene aprobado el Plan Maestro de este proyecto en el que se determinó la localización de la nueva terminal aérea, la dirección de las pistas y el tipo de aeropuerto, por lo que la entidad contratará en los próximos meses el estudio de ingeniería al detalle que tendrá una inversión de 15 mil millones de pesos.

“Con base en esos estudios, ahora procedemos a contratar la ingeniería detallada del proyecto, ya no sólo dónde va la pista sino cómo se hace la pista, no sólo el tipo de terminal que necesitamos sino ya el diseño del terminal per se, ese proceso de diseño toma más o menos un año, entonces en abril o mayo del 2017 deberíamos estar en condiciones de abrir la licitación del segundo aeropuerto”, dijo Andrade.

Publicidad

Para llevar a cabo este proyecto la ANI tiene proyectada la compra de 2 mil hectáreas, pues la idea es que este aeropuerto sea más grande que el dorado que “actualmente tiene 2 pistas y está en un área de 1.200 hectáreas, este nuevo aeropuerto en la fase final de desarrollo va a poder tener 3 pistas y va a ocupar un área cercana a las 2.000 hectáreas”.

Publicidad

El estimado de la ANI es que en la primera etapa de este proyecto, que es la que dejaría contratada el gobierno sería cercana a los 3 billones y la idea es que el nuevo aeropuerto se conecte con Bogotá a través del tren ligero que se construirá para unir Facatativá con Madrid, Mosquera y Bogotá por la Avenida Calle 26.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

Publicidad

-En las últimas horas se registró un atentado sicarial en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, dos personas perdieron la vida.

Publicidad

-Fue asesinada una mujer colombiana que se dedicaba a la Santería en Ureña, Venezuela.

-En Barranquilla y el Atlántico la Federación Nacional de Comerciantes reportó pérdidas superiores a los 3 mil millones de pesos por recientes apagones.

Publicidad

-Colombia buscará traer nuevas estrategias que ayuden a combatir el narcotráfico, en la cumbre número 33 para el control de drogas, las bases serán las estrategias empleadas en Europa y Estados Unidos.

Publicidad

-Críticas le han llovido al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández por el proyecto de construcción de un parque en un lote de su propiedad, que es además zona protegida por el POT.

-Fiat recogerá más de un millón de carros que tendrían problemas en su transmisión.

Publicidad

-En Venezuela la oposición anuncia marchas de calle. Hoy hay rueda de prensa de Henrique Capriles con anuncios que buscan presionar fecha del revocatorio contra Nicolás Maduro.

Publicidad

-Con la victoria agónica de la Roma sobre el Nápoles, el Juventus de Turín se acaba de coronar campeón anticipado del fútbol Italiano.

-Sigue en desarrollo la atención del choque de tres TransMilenios que dejó más de 50 personas lesionadas.

Publicidad

-Siguen creciendo las denuncias por el reciente consumo de energía en los hogares de Bogotá, muchos ciudadanos dicen que tendrán que pagar más a pesar de que hicieron un esfuerzo por ahorrar.