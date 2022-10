Menos mal me pasó a mí para que se den cuenta del problema: Asprilla

El exfutbolista Faustino Asprilla contó detalles a BLU Radio de las amenazas de las que fue objeto el pasado martes en su finca en Tuluá y denunció que este es un problema que muy frecuente en su natal Tuluá, de donde salió como medida preventiva.

“Menos mal me pasó a mí para que se dé cuenta la gente que todos sufrimos de lo mismo y hay que buscarle una solución. Este es un tema que viene afectando hace 2 o 3 años a los tulueños y seguramente mucha gente por miedo ha salido a pagar y a darle dinero a esos delincuentes”, dijo.

Asprilla enfatizó que lo más correcto en estos casos es denunciar “porque lo que uno consiguió no puede estar dándoselo a los demás simplemente porque lo amenazaron”.

Además, indicó que los delincuentes que lo abordaron eran jóvenes de unos 20 años y contó cómo sucedieron los hechos.

“Se aparecieron esos tipos en la finca mía y me dejaron unas amenazas y un teléfono donde tenía que comunicarme con ellos diciendo que si no lo hacía me iba a arrepentir. Cuando llegué a la finca me los encontré de frente y me dejaron un papel; me gritaron que si no me comunicaba con ellos que me atuviera a las consecuencias”, dijo al afirmar que fueron 8 los delincuentes que lo intimidaron.

Asprilla reiteró que el nombre que aparecía es de alias ‘Porrón’ y si bien dijo, que no sabe qué tan serias son las amenazas tomó la decisión de salir de la población solo por precaución.

Agregó que es la primera vez que recibe este tipo de intimidaciones y reiteró que una vez termine algunas diligencias que tiene que hacer volverá a la finca porque no puede dejar solos a sus caballos.