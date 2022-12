Pacific anuncia suspensión y cancelación del listado de acciones ordinarias

"Debido a las grandes pérdidas asociadas a la deuda bancaria bajo las facilidades crediticias y a la deuda bajo los bonos senior no garantizados de la compañía, las acciones ordinarias actualmente en circulación serán canceladas sin contraprestaciones o estarán sujetas a una gran dilución”, aseguró Pacific en un comunicado. (Lea también: Nueva actualización sobre el proceso de restructuración de Pacific )



Agregó que una vez sea completada la transacción de reestructuración los actuales tenedores de las acciones ordinarias “únicamente poseerán, en conjunto, un monto nominal de las acciones del capital de la compañía reorganizada y del derecho a voto asociado a dichas acciones.



El próximo 25 de abril se realizará la audiencia para decidir si se cancela o no el listado de las acciones ordinarias de la compañía.



La petrolera aseguró que no tiene intenciones de tomar medidas adicionales por lo que se espera que las acciones ordinarias de la compañía se deslisten de la Bolsa de Toronto el 25 de mayo de 2016. (Lea también: Pacific confirma acuerdo de reestructuración con Catalyst Capital )



Además, Pacific está analizando el impacto de la transacción de reestructuración en sus acciones ordinarias listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Preocupada se encuentra la Asociación Nacional de Corporaciones Autónomas Regionales pues consideran que no han perdido autoridad en casos como el ocurrido en la explotación de La Macarena en donde el concepto técnico que ya había emitido Cormacarena requirió de la intervención del Ministerio de Ambiente.



-El líder de la revolución cubana Fidel Castro, quien cumplirá 90 años en agosto, reapareció este martes en la clausura del Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba en La Habana.



-Sigue la polémica en Bogotá por el uso de los Bicitaxis: este martes se presentó un nuevo accidente que involucra a un vehículo de este tipo en el sector de las Américas en el occidente de la capital.