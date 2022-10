Pescadores artesanales, preocupados por reapertura de hidroeléctrica El Quimbo

“Los pescadores han decidido realizar una marcha el 12 de este mes para que no levanten la medida cautelar y no coloquen a generar energía en El Quimbo hasta tanto no se solucione el problema de la seguridad alimentaria de los pescadores, que nos tienen aguantando necesidades”, dijo Gildardo Rojas, pescador. (Lea acá también: Central Hidroeléctrica de El Quimbo reiniciará operaciones el 10 de enero ).

El Quimbo iniciará la operación el domingo 10 de enero a las 0:00 horas con una carga de 84MWh, que aumentará de manera gradual, cumpliendo así con el caudal ecológico establecido en la Licencia Ambiental, según un comunicado de la compañía. (Vea acá también: Abrir El Quimbo ayudará a evitar desastre ambiental y desabastecimiento: Santos ).

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Hacia finales de este año comenzará a funcionar el registro en línea y en tiempo real del SOAT.

-Un operativo de búsqueda adelantan las autoridades en Bogotá para capturar al taxista que le ocasionó la muerte a un niño de 4 años en el centro de la ciudad.

La Iglesia Católica elevó a categoría de ‘Basílica’, la popular iglesia de Lourdes en el oriente de Bogotá.

-Cientos de peces murieron en el municipio de Acacías, Meta, por cuenta del vertimiento irregular de concreto a una fuente de agua.

-La canciller alemana Angela Merkel y su partido abogaron por endurecer las reglas de expulsión de los refugiados condenados por la justicia, tras las agresiones contra mujeres cometidas durante la Noche de año nuevo en Colonia.

-Una treintena de inmigrantes clandestinos, en su mayoría iraníes e iraquíes, evitaron por poco la muerte por asfixia a bordo de un camión, cuyas puertas consiguieron romper tras ser abandonados a su suerte en Macedonia.

-Cataluña tendrá un gobierno separatista pero perderá a su controvertido líder, Artur Mas, forzado a renunciar a la presidencia con tal de facilitar un acuerdo entre independentistas para avanzar hacia la secesión de esta región nororiental del país ibérico.