Programa completo Mañanas BLU 10 AM 21 de julio de 2015

Dólar llegará a $3.000 antes de terminar 2015, según análisis de experto: Felipe Campos, jefe de investigaciones de la firma Alianza Valores, aseguró en Mañanas BLU 10 AM que desde hace un par de años contemplan la posibilidad de que el dólar llegue a tocar la barrera de los 3.000 pesos, algo que ha ocurrido en la historia solamente una vez en el año 2003.

Familia de subteniente Moscoso prepara celebración por su retorno a la libertad: La familia del subteniente Cristian Moscoso espera con ansias la llegada del uniformado en Cali para celebrar su retorno a la libertad.

MinComercio pide “al procurador y a la Virgen” que investigación no sea política: La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, aseguró que le extraña que, a través de una denuncia hecha por una veeduría de hace 3 años, el procurador general Alejandro Ordóñez abra una investigación preliminar en su contra, cuando fue la misma Procuraduría la que falló en primera instancia a favor del Ministerio y suspendió al gobernador de Magdalena por las irregularidades en la adjudicación del contrato de la vía de la Prosperidad.

Cuba no quiere acercarse a su propio pueblo: Ramón Saúl Sánchez Cuba - EE.UU.: Ramón Saúl Sánchez, del movimiento Democracia Cubana, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM hablando de las razones por las cuales muchos cubanos residentes en Estados Unidos no celebraron y ven con recelo el restablecimiento de las relaciones y la reapertura de embajadas en La Habana y Washington.

Farc ha cometido 372 atentados desde el 22 de mayo, según Paz y Reconciliación: De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, desde el pasado 22 de mayo, fecha en la que se levantó la primera tregua unilateral decretada por las Farc, se han presentado en total 372 acciones armadas que han dejado cerca de 1.290 desplazados.

Edificios en Cedritos podrán ser máximo de 6 pisos: Alcaldía de Bogotá Cedritos: La Alcaldía de Bogotá expidió un decreto que restringe la construcción de nuevos edificios en el sector de Cedritos, en el norte de la capital del país.

Ofrecen $50 millones por responsables de asesinato de Ignacio Londoño: Las autoridades en Cartago, Valle, anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los asesinos del abogado Ignacio Londoño.

Colapso del puente peatonal en Bogotá genera hallazgo fiscal por $3.375 millones: La Contraloría General de la Nación determinó un presunto daño al patrimonio público por 3.375 millones de pesos causado por el colapso del puente peatonal del Cantón Norte.