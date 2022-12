Programa completo Mañanas BLU 10 AM 5 de mayo de 2015

Fiscalía escuchará en Miami a testigo clave contra gobernador de Cundinamarca: El anuncio lo hizo el Fiscal delegado Jaime Alonso Zetien, quien indicó que se tiene lista una comisión del ente acusador para que viaje en los próximos días a Estados Unidos a recolectar pruebas dentro del proceso que se adelanta contra el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, investigado por la compra de unas tierras en el estado de la Florida, EE.UU, y por su presunta participación en el llamado escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. (Lea también: Investigan al gobernador Álvaro Cruz por compra irregular de bienes )

Estado Islámico habría llegado a Sudamérica: BLU Radio logró conversar con la organización Judicial Watch, quienes denuncian la existencia de campamentos del Estado Islámico en América del Sur.

Dunga anunció a los 23 convocados de Brasil para la Copa América: El mediocampista Oscar no jugará la Copa América de Chile-2015 por una lesión que sufrió con el Chelsea, explicó este martes el seleccionador brasileño Dunga durante el anuncio oficial de los 23 convocados para el torneo continental.

Exjefe paramilitar ‘Tuso’ Sierra solicitó a EEUU mantener su proceso en secreto: A través de su abogado, Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso Sierra’, un paramilitar extraditado a Estados Unidos, pidió mantener parte de su proceso en secreto, luego de que la juez que lleva su caso respondiera a una demanda elevada por el comité de reporteros por la libertad de prensa; en representación del corresponsal de Blu Radio Daniel Pacheco y otros medios de comunicación, ordenando levantar la reserva.

Campeonato fue un esfuerzo solitario: responden escuelas de ciclismo a IDRD: Jairo Chávez, presidente de la Escuela de Ciclismo Esteban Chávez, se refirió enMañanas BLU 10AM a la polémica desatada porque el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, se tomó el crédito por la victoria de Bogotá en el Campeonato Nacional de Ciclismo. (Lea también: Este fin de semana se correrá el Campeonato Nacional de Ruta )

Nueva condena de tres años contra Emilio Tapia por carrusel de contratos: La juez 42 de conocimiento de Bogotá condenó a 3 años de prisión al excontratista Emilio Tapia, quien aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir dentro de la investigación que se lleva a cabo por el llamado carrusel de la contratación.

Informe de EEUU refuerza alerta sobre desmonte de cultivos ilícitos: Procurador: A través de un comunicado, la Procuraduría afirmó que el informe de Estados Unidos refuerza la alerta que hizo el Ministerio Público sobre desmonte de política contra cultivos ilícitos en Colombia.

Otorgan libertad a exgobernador de Santander condenado por parapolítica: Luego de haber cumplido tres cuartas partes de la condena de 9 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia por vínculos con grupos paramilitares, el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo recuperó este martes su libertad.

Si quiere que su hijo sea un líder a futuro siga la guía de esta experta: La psicóloga infantil Roció Lezema habló de ciertas actitudes de los niños que si son bien direccionadas pueden formar un líder: “Es importante que desde pequeños empiecen a direccionarle esas fortalezas, a veces los padres carecen de esa paciencia y quieren controlar ese comportamiento”.

Arrestan a hombre que dio ‘like’ a su propia foto de ‘se busca’ en Facebook: Levi Charles Reardon estaba más preocupado por los estatus de Facebookque por el hecho de saber que era requerido por la Policía metropolitana deSeattle, EE.UU.

Niña sorprende al mundo con su potente voz cantando Rolling in the Deep: El video de Merideth Grace cantando el cover Rolling in the Deep de Adele se ha hecho viral en redes sociales debido a la potente voz de la pequeña.

La salsa colombiana se baila en China: Cecilia Montezuma, coreógrafa de la escuela de salsa Constelación Latina, compartió en Mañanas BLU 10 AM la experiencia de enseñar a bailar salsa enChina.

Comienza en Bogotá la sexta Bienal Internacional Fotográfica: La sexta versión de la Bienal Internacional Fotográfica de Bogotá 2015comenzó el 2 de mayo y se extenderá hasta el 15 de junio con diversas actividades y exposiciones públicas, bajo la temática de la “Fotografía construida”.