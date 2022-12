de animales domésticos.

Publicidad

Tras el rescate de los animales por parte de un grupo de ambientalistas se informó a las autoridades de las andanzas de este sujeto. No obstante el hombre no serpa judicializado debido a que la agresión animal no es considerada un delito.

Habitantes del sector temen por la presencia de este hombre debido al problema mental que tiene.