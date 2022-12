Tiene dos meses que no ve el sol: madre de Leopoldo López

Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, reveló en Mañanas BLU 10AM detalles de las condiciones de reclusión en las que se encuentra su hijo.



“Es importante comentar que está completamente asilado. Tiene más de mes y medio que no ve el sol, está en una celda de 2 por 2 metros”, dijo. (Lea también: No seré parte de la “orquesta del Titanic”, ese Gobierno se hunde: Capriles )



Además señaló que tras el levantamiento de la huelga de hambre, Lilian Tintori, esposa del exdiputado, no lo ha podido ver.



También, dijo que López “está siguiendo un protocolo” de alimentación que le fue enviado a través de su abogado para tratar de recuperarse de los 31 días en huelga de hambre. (Lea también: Leopoldo López seguirá preso mientras crisis de Venezuela se acerca a Colombia )



Finalmente, manifestó que para su hijo Venezuela es su proyecto de vida y que se entregó el año pasado porque es inocente y que seguirá luchando por lograr una Venezuela en democracia y en libertad.