¿De dónde proviene el trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza?

El médico cirujano e investigador de salud pública Fabio Arévalo estuvo en En Blu Jeans hablando del trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza.



“Todos tenemos obsesiones, el problema es cuando esta se radicaliza, pues es ahí cuando se convierte en un hecho patológico”, explicó el médico.



Según el especialista, estos comportamientos se producen en la niñez cuando hay una influencia a nivel religiosa, social e incluso, cuando se le dice al menor que tiene que ser perfeccionista o se genera una amenaza.



“La limpieza es muy importante, sin embargo, existe la obsesión por que absolutamente todo este aséptico y eso es imposible”, dijo el investigador.

“El ser humano esta fisiológicamente apto para enfrentar gérmenes, esto no quiere decir que no se sigan unos lineamientos básicos, pero no es necesario llegar a los extremos”, comentó.



De acuerdo a la explicación del médico, las personas que sufren de esta patología se identifican cuando no aceptan que ya está limpio su entorno y ven necesario lavarse todo el tiempo sus manos.



Durante la entrevista el experto también estuvo hablando de las cosas negativas que conlleva el exceso de limpieza.



