“Debemos creernos merecedores de las cosas para que nos lleguen”: experta en potenciar talento

Uno de los grandes dilemas de la vida es conocer la importancia de lo que se cree y no lo que se quiere. Para resolver uno de estos misterios En Blu Jeans habló Raquel Gómez, experta en potenciar talentos de las personas y autora del libro ¿Cómo vender su marca personal?, cuyas regalías son donadas a la Fundación Acción Interna.

“La importancia radica en todo, porque si yo puedo querer algo, pero en mi interior no lo creo, no me creo merecedora, hay una interferencia permanente en que eso suceda. Yo lo puedo decir, pero desde mi sentimiento, desde mi pensamiento mismo, desde mi frecuencia energética, está todo lo contrario… Estás siendo tu propio saboteador, porque tenemos miedo, porque tenemos un temor muy grande”, señaló.

Publicidad

La experta se refirió a experiencias pasadas que pueden mostrar creencias de desvalorización en el presente y que se deben trabajar para lograr objetivo.

“La gente vive saturada de sufrir y cuando hay un momento de crisis cuando se insiste en algo que no se da … La vida no me da todo lo que yo quiero, me da lo que necesito (...) eso no significa resignarnos, significa aprender a fluir con las leyes del universo”: indicó Gómez

Puede llevar muchas horas de deliberación y confrontación con uno mismo saber por qué se quiere algo y para qué sirve. Ser honesto con uno mismo es fundamental.

“Esa fe que puedo tener en mí, en mi talento, en mis posibilidades hace que yo camine con la vida con unas creencias expansivas”, señaló la experta.

Publicidad

Finalmente, Gómez indicó que se debe asumir y darle una nueva forma de interpretar la vida, porque el ser humano sí es capaz de cambiar su vida, así no tenga la potestad de cambiar el mundo o la sociedad.