Descubrió que su esposa le era infiel y su reacción se hizo viral en redes: quedó en video

Un impactante video registrado por cámaras de seguridad en Aguascalientes, México, se ha viralizado en redes sociales luego de mostrar que una mujer fingió haber sido atropellada por su esposo después de que este la sorprendiera en compañía de otro hombre en un centro comercial.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 9 de julio en un complejo ubicado sobre la avenida Aguascalientes y Héroe Inmortal, al sur de la ciudad. De acuerdo con el reporte, el esposo de la mujer llamó a los servicios de emergencia asegurando que la había atropellado accidentalmente y que ella se encontraba inconsciente en uno de los pasillos del lugar.

Paramédicos acudieron al sitio y, tras examinarla, determinaron que la mujer no presentaba ningún tipo de lesión, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública también se hicieron presentes, aunque no se ha confirmado si se tomaron acciones legales o si el conductor fue detenido.

La grabación, difundida posteriormente en redes sociales, muestra a la pareja caminando tranquilamente hasta que un carro aparece y les cierra el paso. Aunque el vehículo no llega a tocarla, la mujer se lanza al suelo, simulando haber sido atropellada. Mientras el esposo desciende del auto y confronta al acompañante de su esposa, ella permanece inmóvil en el suelo, fingiendo una herida. Durante la confusión, el presunto amante aprovecha el momento para escapar rápidamente del lugar.

Según se conoció más tarde, la mujer habría fingido el atropello para evitar enfrentar los reclamos de su esposo, quien ya la había descubierto con otra persona.

El video no tardó en viralizarse y ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. “Qué necesidad de involucrarse en problemas, mejor estudien, trabajen y supérense, sean egoístas y no dejen entrar a cualquiera a su vida”; “Y todavía el muchacho auxiliando... ojalá ya se haya dado cuenta que ahí no es”, se lee entre las respuestas más compartidas.