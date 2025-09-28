En vivo
Descubrió que su novia tenía otro y se vengó de manera insólita: "Sé lo que hiciste"

Descubrió que su novia tenía otro y se vengó de manera insólita: “Sé lo que hiciste”

El joven organizó un supuesto plan romántico para su pareja, pero todo terminó de manera inesperada.

Descubrió que su novia tenía otro
Descubrió que su novia tenía otro
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

En redes sociales se volvió viral la historia de una insólita venganza luego de descubrir una infidelidad. Un joven, acompañado de un amigo, decidió organizar una supuesta sorpresa para su novia, pero en realidad planeaba confrontarla por haberle sido infiel.

De acuerdo con el video compartido en plataformas digitales, la mujer, identificada como Mariana, fue guiada por un camino marcado en un mapa que el novio le entregó con la excusa de una “búsqueda del tesoro”. Entre risas y expectativa, la joven siguió las instrucciones hasta llegar a un punto señalado con una cruz.

“¿Qué es eso? A ver, ábrelo… Sé lo que hiciste, Mariana. A ver, escárbale, escárbale”, se escucha decir al amigo del joven mientras la mujer cavaba para desenterrar el supuesto regalo.

Lo que Mariana encontró fue el anillo de promesa que él le había dado tiempo atrás, acompañado de la revelación de que ya sabía de su relación con otro hombre llamado Alejandro.

Entre sorpresa y nerviosismo, la mujer intentó reaccionar mientras el joven le recriminaba: “Ya me di cuenta de todo…”. Tras el incómodo momento, el novio y su amigo se marcharon, dejando a Mariana sola en medio del lugar.

El video generó gran revuelo en las redes, acumulando miles de reproducciones y comentarios que se dividieron entre quienes aplaudieron la originalidad de la venganza y quienes criticaron el hecho. “Esta es la oportunidad de Alejandro para irla a recoger JAJAJA”, “Todos queremos un amigo como el camarógrafo”, “No llora porque se arrepiente, llora porque la descubrieron”, son algunas de las reacciones que dejó el video viral.

