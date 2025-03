Hermana de soldado asesinado en Cauca: "Mandarlos a esa hora era entregarlos"

El atentado terrorista que disidencias de las Farc perpetró a una unidad del Ejército Nacional en la zona rural de Balboa, Cauca , apagó la vida de cinco militares. Uno de ellos fue el soldado profesional Wilder Sarasa Álvarez, quien el próximo 26 de marzo cumpliría 24 años de edad.

El soldado profesional, quien llevaba un año en el Ejercito Nacional, será recordado como un hijo ejemplar y amoroso, así se lo contó Marbel Sarasa Álvarez, su hermana, a Blu radio.

Asimismo, puntualizó que, desafortunadamente, este ataque terrorista impidió que su hermano cumpliera el sueño por el que trabajaba con motivación todos los días, el cual era comprarle una casa propia a su mamá.

“El cómo hermano era muy atento, nos quería demasiado, sentía mucho amor por mi mamá, a quien le había prometido trabajar duro para comprarle una casa, pero además quería mucho a sus 12 sobrinos”, enfatizó.

Ante esta situación, Marbel Sarasa hizo un enfático llamado al Gobierno nacional para que se proteja a los militares y Policía y para que se brinden las garantías para quienes hoy integran las Fuerza Militares.

“Ellos no iban a una guerra, solo iban a proteger una construcción. Mi mensaje al presidente es por qué los entregan así de esa manera, mandarlos a esa hora de la noche es entregarlos a los grupos armados ilegales, porque a esa hora no tenían cómo defenderse, no podían mirar para donde escapar, los quisieron fue entregar”, señaló la hermana del militar.

Igualmente, dialogamos con Sara Elvia Álvarez, madre del militar, quien en medio del dolor recordó que la última conversación que tuvo con su hijo fue horas antes del ataque, donde indicó que sentía miedo porque la violencia estaba muy fuerte en esa zona del Cauca .

“La última vez que hablé con mi hijo fue el martes. Me preguntó cómo estábamos todos en la casa, me dijo que me quería mucho, que me amaba, me dijo hoy tenían que ir a escoltar unos carros y dijo que tenía miedo y a las tres horas de hablar con él, sobre las 11:00 de la noche, me informaron lo que había sucedido. Yo nunca pensé que fuera perder mi hijo así”, recordó.

El cuerpo del soldado profesional Wilder Sarasa Álvarez se espera llegue en horas de la tarde de este jueves a Pitalito, al sur del Huila, donde familiares y amigos le darán el último adiós.