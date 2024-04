Diego Guauque regresa a Séptimo Día: "Pudimos abrazar al cáncer y darnos en la jeta"

Diego Guauque, el periodista de investigación de Séptimo Día, regresa al programa con una nueva investigación después de su batalla contra el cáncer que lo mantuvo alejado de las pantallas de Caracol Televisión durante el 2023. Su retorno conmueve a toda Colombia.

Además de su regreso, Guauque ahora estrena su nueva obra literaria titulada 'El Amor Contra el Cáncer'. Este libro, escrito en colaboración con su esposa, Alejandra Rodríguez, ofrece una perspectiva única al narrar la experiencia de enfrentar el cáncer desde ambos lados: el del paciente y el del cuidador.

El periodista describe el libro como un relato detallado y emotivo que no solo ofrece palabras de aliento, sino también consejos prácticos. A través de su lectura, los lectores experimentarán una montaña rusa de emociones, desde la risa hasta las lágrimas. Además de relatar su historia de manera conmovedora, el libro incluye anécdotas humorísticas que buscan educar y romper los tabúes en torno al cáncer.

Diego Guauque y su esposa, Alejandra Rodríguez, contaron cómo fue el proceso de recuperación del cáncer. Foto: Jennifer Castañeda / Día a Día.

Además, reconoce el papel fundamental que desempeñó su esposa durante este difícil proceso, destacando su fortaleza, fe inquebrantable y dedicación como cuidadora. En momentos de desesperanza, su esposa siempre estuvo presente para recordarle su valentía y brindarle apoyo incondicional.

"Pudimos enfrentarnos al cáncer y recibir golpes en la cara. En nuestra lucha contra esta enfermedad, hemos logrado extraer varias lecciones de vida que probablemente no habrían llegado a mí si no fuera por esta enfermedad. De hecho, estoy agradecido al cáncer. Me ha proporcionado numerosas lecciones y aspectos positivos que esta enfermedad me ha dado", aseguró Diego Guauque en Voz Populi.

El periodista también reflexionó sobre el impacto del cáncer en la dinámica familiar, y destacó la importancia de luchar no solo por uno mismo, sino también por los seres queridos que dependen de nosotros.

"Cuando esto me ocurrió, evidentemente el mundo no se detuvo, continuó. Al día siguiente, había alrededor de ochenta currículums para reemplazarme. Pero donde no había ochenta currículums era en mi hogar, para reemplazar al padre, al hijo, al esposo. Ahí es donde realmente se siente el vacío. Por lo tanto, cuando uno tiene que luchar, especialmente, es por su familia", afirmó.

Además de su libro, Diego Guauque regresa a la pantalla de Séptimo Día con un especial sobre turismo extranjero este domingo, 14 de abril, a las 9:30 p.m. El programa comenzará con un análisis detallado de la ciudad de Medellín.