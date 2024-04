Padre de Nancy Mestre: "Tenemos claro un concepto universal, un feminicidio no prescribe"

Tres décadas después del asesinato de su hija Nancy Mestre cuando tenía 18 años, y con la llegada a Barranquilla de Jaime Saade, el asesino, Martín Mestre el padre de la víctima no hace más que agradecer a los cientos de personas que ayudaron a que el caso tuviera justicia y que este feminicidio no prescribiera a pesar de los años.

Calmado, pero con la determinación de siempre, Martín tomó la vocería en una rueda de prensa en la que hizo un recuento de cómo empezó la lucha desde el fatídico 1ro de enero de 1994 cuando ocurrieron los hechos. Insistió en que no es detective, pero se las arregló para tocar las puertas de cada país donde les decían que podía estar Jaime Saade hasta que por fin lograron encontrarlo en Brasil.

Mestre enfatizó en que su familia lo único que quería es justicia y no cobrar venganza.

“Lo que he hecho no quiero que sea interpretado como una venganza, es algo mucho más profundo. Era mi deber como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen para conseguir Justicia. En ningún momento yo o nadie de mi familia pensamos en buscar retaliación, conseguir un revolver y perseguirlo o a ninguno de ellos. Por el contrario, siempre hemos estado al amparo de Dios y nunca se nos cruzó por la mente o el corazón hacerle daño, sino traerlo para que pagara su condena en Barranquilla”, dijo Martín.

Publicidad

El padre de Nancy anunció además que está escribiendo un libro en el que cuenta todas las etapas por las que ha pasado la investigación en estas tres décadas, en el que incluso crearon perfiles falsos de cuatro personas para infiltrarse y lograr dar con el paradero de Saade.

Jaime Saade y Nancy Mestre. Foto: Facebook

Mestre anticipó además que está escribiendo un libro sobre el proceso de tres largas décadas en el que cuenta etapa por etapa la investigación y búsqueda que terminó con la captura y extradición de Saade Cormane.

Publicidad

“Va a contar la realidad de lo sucedido, desde el primer día en que le di el permiso a Nancy para salir un ratico. Detallamos como logramos la investigación, los perfiles que hicimos”, detalló.

Martín aprovechó para darle el agradecimiento al Gobierno Nacional, en cabeza del embajador de Colombia en Brasil Guillermo Rivera.

Ante los medios también estuvo Nancy Vargas, mamá de Nancy Metre, al igual que Martín el hermano de la joven asesinada.