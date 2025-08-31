Diego Guauque reveló la última voluntad de Fredy Calvache: así fueron sus últimas horas

El periodismo colombiano está de luto tras confirmarse la muerte de Fredy Calvache, reportero recordado por su trabajo en Noticias Caracol y su voz firme en defensa de la verdad.

Calvache falleció el pasado 29 de agosto en Zúrich, Suiza, donde enfrentaba en cuidados paliativos un cáncer terminal de estómago que deterioró progresivamente su salud.

En medio del dolor que dejó su partida, el periodista Diego Guauque compartió detalles íntimos de las últimas horas de su colega y amigo, revelando además cuál fue la voluntad final que expresó Calvache antes de morir.

Periodista Fredy Calvache. Foto: Ig @frecabu8

De acuerdo con Guauque, en sus últimos momentos el comunicador presentó fuertes escalofríos, lo que obligó a su familia a trasladarlo a un centro especializado en cuidados paliativos.

Allí, con plena conciencia de su estado, Calvache pidió a los médicos detener cualquier intento de prolongar artificialmente su vida. “Les dijo que ya no quería seguir sufriendo, que lo dejaran ir”, relató Guauque en un emotivo mensaje.

La familia, aunque golpeada por la decisión, respetó su deseo. Pese a los intentos del personal de salud por estabilizarlo, el periodista mantuvo firme su voluntad de partir en paz y con dignidad. “Se mantuvo sereno, consciente de lo que estaba viviendo y en calma con su decisión”, agregó Guauque, quien acompañó a los seres queridos del reportero durante los últimos días.

La última voluntad de Fredy Calvache

Más allá de ese acto de entereza, una petición marcó la despedida de Fredy Calvache: volver, aunque fuese sin vida, a su natal Popayán.

Según relató Guauque, la última voluntad de su colega fue que sus restos fueran repatriados a Colombia para descansar en su tierra y permitir que sus padres y familiares pudieran darle el adiós.

“Él quería que sus padres lo pudieran despedir en cuerpo presente”, manifestó su hija, según contó Guauque.

La solicitud ha encontrado eco entre periodistas, amigos y ciudadanos que reconocen la trayectoria de Fredy Calvache nunca renunció a su compromiso con la verdad. Su legado queda en el periodismo colombiano como ejemplo de honestidad, valentía y amor por la tierra que siempre quiso volver a abrazar.