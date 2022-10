Dios quiere todo de las personas, así como él lo dio todo: pastor Castellanos

Este domingo en su Reflexión Dominical, el pastor César Castellanos habló sobre el significado del buen pastor, poniendo de ejemplo la lealtad de David, donde, cuidando ovejas ajenas, Dios se fijó en él por su fidelidad, uno de los valores más reconocidos.

“Dios no quiere el 80% o el 90% o el 99% de una vida, él quiere todo o nada. Así es Dios, no hay negocio. Si va a ser el pastor, la entrega tiene que ser total. Muchas personas reservan una parte pequeña en su propia vida, pero no, él esta esperando una entrega total, así como el lo dio todo”, afirmó.

Escuche aquí la Reflexión Dominical del pastor César Castellanos:

