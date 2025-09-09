Doloroso relato de madre de menor que fue asesinado en pleno robo: "No pude hacer nada"

Un adolescente de 17 años perdió la vida en un intento desesperado por defender a su madre durante un asalto armado. El joven recibió tres disparos cuando enfrentó a los delincuentes que pretendían robar la camioneta en la que ambos se movilizaban.

El hecho se registró en la localidad bonaerense de La Matanza, Argentina, y ya deja como saldo cuatro detenidos, entre ellos un menor de 15 años señalado como el autor de los disparos. Por su edad, es inimputable, lo que aumenta la indignación de la familia y la comunidad.

La víctima fue identificada como Dilan Joel Insfrán, estudiante de último año de secundaria que se preparaba para su viaje de egresados a Bariloche.

Horas antes de ser asesinado había salido con su madre, Alicia Ojeda, a comprar algunos artículos para la excursión que esperaba con ilusión.

Todo ocurrió en segundos: los ladrones abrieron la puerta del conductor e intentaron arrastrar a la mujer fuera del vehículo. Dilan reaccionó de inmediato y se interpuso para protegerla.



🔥ROBO Y ASESINATO en el CONURBANO ❌Dilan Insfram, de 17 años, fue asesinado de tres balazos al intentar defender a su madre durante un robo en González Catán.

➡️Dos menores fueron detenidos y otros dos siguen prófugos. pic.twitter.com/RmsPsW0zwU — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) September 8, 2025

“Empezaron a forcejear y después escuché los tiros”, recordó Alicia sobre el momento en que su hijo recibió un disparo en el cuello y otros dos en la axila. “Estaba todo desangrado, pobrecito. No podía hacer más nada, se desvaneció en el piso”, relató entre lágrimas al medio Tn.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, pero los médicos no lograron salvarlo. Su madre, aún conmocionada, recordó que estaba a pocas semanas de cumplir 18 años.

Foto: Captura de redes sociales

Publicidad

La investigación avanza con cuatro sospechosos capturados: además del adolescente de 15, hay otro de 16, uno de 18 y otro de 22, detenido en las últimas horas tras un allanamiento.

Con un profundo dolor, Alicia también describió la inseguridad que atraviesa a su barrio: “No se puede vivir así. Me levanto todos los días a las 3:30 de la mañana para ir a trabajar. Cada tanto pido remís y no quieren entrar, tengo que salir caminando hasta la ruta”.