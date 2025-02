Domiciliario intentó conquistar a una joven y su respuesta lo dejó sin palabras

En redes sociales , los videos con anécdotas curiosas y cómicas suelen volverse virales rápidamente. Este fue el caso de un repartidor que intentó seducir a una joven a través de WhatsApp tras entregarle un paquete, pero su respuesta lo dejó sorprendido.

La historia fue compartida en TikTok por la usuaria @rochiferrer, quien mostró las capturas de pantalla de la conversación. En la descripción del video, ella escribió: "POV: te llega un paquete y al rato te llega un mensaje del repartidor que te dejó la caja".

Publicidad

Según la conversación publicada, el repartidor inicialmente le escribió con la excusa de que había anotado mal su número de DNI y necesitaba que se lo reenviara. La joven respondió de manera simpática, creyendo que se trataba de una consulta de rutina. Sin embargo, poco después, el joven volvió a escribir con una inesperada declaración: "Gracias y disculpame. De paso aprovecho a decirte que sos muy bonita, jaja".

Al no recibir respuesta inmediata, el repartidor insistió con un nuevo mensaje: "Jajaja, perdón. No quería incomodarte ni nada, pero te quería mandar mensaje. Era mentira lo del DNI".

El video ha generado un gran impacto en redes sociales, acumulando más de 7 millones de reproducciones, alrededor de 780.000 'me gusta' y más de 5.000 comentarios con todo tipo de reacciones.

Publicidad

Sorprendida por la situación, 'Rochi' agradeció el "piropo" pero dejó en claro que estaba casada. Ante esto, el repartidor, algo apenado, respondió: "Jajaja, uy. Mil disculpas entonces". Sin embargo, no se detuvo ahí y añadió: "¿Pero felizmente casada o solo casada?".

Para zanjar la conversación de manera definitiva, la joven envió una foto junto a su esposo, ambos sonriendo y mostrando los pulgares hacia arriba. Con un tono resignado, el repartidor respondió: "Saludos jajaja".