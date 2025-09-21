Dos hombres perdieron la vida tras ataque de multitud: presuntamente eran delincuentes

Un hecho de violencia se registró este domingo 21 de septiembre de 2025, cuando dos presuntos sicarios perdieron la vida tras ser quemados en plena vía pública.

El hecho comenzó en el centro de la provincia de Manabí en Ecuador, donde los dos sujetos que se movilizaban en una moto presuntamente abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en un salón.

Según medios locales, este ataque dejó como saldo a 3 individuos heridos por los disparos, aunque extraoficialmente se conoció que el hombre que era el objetivo principal sobrevivió al ataque.

Según las primeras versiones, miembros del grupo que fue atacado respondieron y agredieron a los presunto sicarios, dejándolos en el piso y desarmados. Una de las hipótesis indica que uno de los proyectiles impactó en el tanque de gasolina de la moto, provocando un grave incendio que causó la muerte por quemaduras de los dos hombres.



Sin embargo, varias personas afirmaron que fue la misma comunidad quienes atraparon a los sospechosos, los golpearon, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en medio de un linchamiento.

Tras el incendio que acabó con la vida de los sujetos, los cuerpos calcinados quedaron junto a los restos de la moto incinerada. Minutos más tarde, el Cuerpo de Bomberos fue desplegado al sitio para controlar las llamas, mientras que la Policía acudió para acordonar la zona, recoger las evidencias, tomar los testimonios y tratar de esclarecer lo sucedido.

Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre lo sucedido. Este hecho se suma a las altas cifras de violencia en el país ecuatoriano, que están en aumento y tiene a sus habitantes alarmados.

