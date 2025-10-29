Dueños aseguran que su perrito fallecido visitó su altar el Día de Muertos: quedó en video

En redes sociales se ha vuelto viral una historia que ha conmovido a miles de usuarios en México y otros países. Una familia aseguró que el espíritu de su perrito fallecido regresó para visitarlos durante el Día de los Muertos, tradición mexicana en la que se honra a seres queridos y mascotas que ya partieron.

El hecho ocurrió el pasado 27 de octubre, fecha en la que muchas familias colocan ofrendas dedicadas a sus animales. La usuaria de TikTok @karlaximenachavez3 compartió el video captado por las cámaras de su casa, donde se observaba un altar decorado con flores, velas y fotografías.

En las imágenes, grabadas durante la noche, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que una silueta luminosa atravesó rápidamente el cuadro. El destello no solo se observó una vez: en una segunda cámara ubicada en otro ángulo, volvió a aparecer, esta vez cerca de la ofrenda dedicada al perrito.

En el video, la luz parece moverse con suavidad entre el suelo y el aire, lo que llevó a los dueños a pensar que se trataba de una señal de su mascota. “Entonces sí vinieron a visitarnos”, escribió la joven junto a las imágenes.



El clip ya acumula más de 3 millones de reproducciones y más de 427.000 ‘me gusta’, generando una oleada de comentarios. Mientras algunos usuarios expresaron su emoción y ternura ante lo ocurrido, otros ofrecieron explicaciones más racionales, sugiriendo que podría tratarse de un reflejo o un insecto que pasó frente a la cámara.

“De las cosas más bonitas que he visto”, “Voy despertando y ya me tienen llorando” o “Es un insecto, no se crean”, fueron algunos de los mensajes que dejó el video, que continúa generando debate entre quienes creen en las visitas del más allá y quienes buscan una explicación científica.