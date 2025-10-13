Dura agresión a colombiano que tocaba acordeón en pleno metro de Nueva York; hay video

El artista callejero colombiano Alejo Portela fue víctima de una agresión mientras tocaba acordeón en una estación del metro de Nueva York. El incidente, que quedó grabado en video, ha generado preocupación sobre la seguridad de los músicos migrantes.

El ataque ocurrió el pasado miércoles, 8 de octubre, en la estación de la 74 Street y Roosevelt Avenue, en Queens. El músico colombiano se encontraba interpretando vallenato con su acordeón, una actividad que acostumbra a realizar habitualmente, cuando un hombre se acercó y, de repente, pateó bruscamente su micrófono ante la mirada atónita del músico y quienes transitaban por la estación.

La dura escena fue captada por el mismo Portela, quien venía grabando las reacciones de las personas al escuchar su música, pero nunca pensó toparse con alguien que lo agrediera de esa forma.

Por esto, el joven cantante relató su experiencia y la profunda decepción que sintió. Dijo en una entrevista para un medio americano que el incidente ha modificado la percepción que tenía de su espacio de trabajo.

Asimismo, dijo que se sintió muy triste, pues siempre consideró el metro como un lugar "seguro" y un espacio cultural "muy lindo" donde compartir arte y cultura, además de representar la identidad latinoamericana ante el mundo.

Tras la agresión, lamentó que un sitio que percibía como tan suyo se volviera inseguro. Ahora, el artista teme regresar al espacio que antes consideraba propio, declarando: "Ya no me siento seguro".

Vea aquí el video de la agresión: