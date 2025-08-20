Advierten a padres sobre decisión de colegios: revelan las fechas de las próximas vacaciones

Como suele ocurrir cada año, el Ministerio de Educación ya definió cuáles serán las fechas de descanso que se le brindarán a los estudiantes de preescolar, primaria y básica media del calendario A. Esto aplica tanto para colegios públicos como privados; sin embargo, en estos últimos pueden presentarse algunos cambios.

Hasta ahora, los estudiantes de Colombia han disfrutado los recesos de Semana Santa y de mitad de año; no obstante, todavía restan dos periodos clave antes de que se cierre el calendario académico de 2025.

Estos tiempos no solamente sirven para que los estudiantes recarguen energías luego de meses de clases, sino que también representan una alternativa para que los docentes organicen actividades pedagógicas y los niños y jóvenes tengan tiempo de compartir con sus familias.



Estas son las fechas de vacaciones en octubre

El primer descanso del segundo semestre está pactado entre el 6 y el 10 de octubre de 2025, cuando se cumpla la tradicional semana de receso escolar. Estas fechas son ya una costumbre en el calendario, pues desde hace varios años sirven para darle un respiro a los estudiantes en Colombia.

Sin embargo, en algunos colegios privados podría haber una leve variación. De acuerdo con lo que se conoció, varias instituciones podrían mover la semana de receso hacia el 12 de octubre, aprovechando que el lunes 13 será festivo. En este caso, el regreso a clases se daría hasta el lunes 20 de octubre.

Sea cual sea la fecha en la que se brinde la semana de receso, los estudiantes tienen asegurados varios días para descansar y dejar de lado sus actividades diarias.

Vacaciones de fin de año

El segundo y último receso, que marca el fin de año escolar, según el cronograma del Ministerio de Educación, comenzará el 5 de diciembre de 2025. Ese día se dará por finalizado oficialmente el calendario académico en los colegios de calendario A.

Es decir, que a partir de esa fecha los estudiantes entrarán a las vacaciones de fin de año, las cuales se extenderán hasta el arranque del siguiente ciclo escolar en 2026. En esta temporada, los alumnos aprovechan para disfrutar de la época decembrina, mientras las familias organizan viajes o reuniones con sus seres queridos.



Advierten a familias sobre las fechas

Aunque las fechas están definidas a nivel nacional, cada secretaría de educación en ciudades y departamentos debe garantizar que los colegios ajusten su programación. En Bogotá, al igual que en capitales como Riohacha y Pasto, ya se dio la orden de aplicar este calendario.

La recomendación para los padres de familia es estar atentos a los comunicados de cada institución educativa, especialmente en el caso de los colegios privados, que tienen la libertad de modificar los días de descanso siempre y cuando no se altere el número de semanas de clase.

Con estas fechas claras, los estudiantes y maestros ya pueden ir contando los días para las últimas vacaciones de 2025, que sin duda serán el respiro final antes de cerrar un año cargado de aprendizajes.