Aliste todo para el domingo; más de 640.000 estudiantes presentarán sus pruebas Saber 11 del Icfes

Este domingo 10 de agosto, un total de 640.000 personas se preparan para presentar las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico en Colombia, cuyas citaciones ya salieron y pueden consultar aquí.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ha confirmado que todo está listo para la realización de estos exámenes de Estado, que se llevarán a cabo en más de 1.451 puntos de aplicación distribuidos en 561 municipios a nivel nacional.

Elizabeth Blandón Bermúdez, Directora General del Icfes, destacó la importancia de estas pruebas como un "pilar fundamental para evaluar y mejorar continuamente nuestro sistema educativo".

Subrayó que, a través de estas evaluaciones, se fomenta el desarrollo integral de los estudiantes y se promueven valores esenciales para la sostenibilidad y la responsabilidad social, ambiental y económica. El objetivo es generar conciencia sobre el papel crucial de la educación en el desarrollo del país y en la formación de ciudadanos comprometidos con el futuro de Colombia.



Lo que debe tener en cuesta del día de la Prueba Saber 11

El examen se desarrollará en una sola jornada dividida en dos sesiones, comenzando desde las 7 de la mañana. Del total de citados, cerca de 596.000 estudiantes presentarán la Prueba Saber 11 calendario A, mientras que aproximadamente 43.000 estudiantes de grados 9° y 10° realizarán la prueba Pre Saber. Adicionalmente, 3.000 personas mayores de 18 años buscarán obtener su título de bachiller a través de la prueba Validación del Bachillerato Académico.

El Icfes también ha dispuesto todas las adecuaciones necesarias para garantizar que 13.000 personas con algún tipo de discapacidad puedan presentar la prueba en óptimas condiciones, contando con el apoyo requerido. Asimismo, entre los citados, **13.415 son extranjeros**, la mayoría de nacionalidad venezolana, lo que representa una valiosa oportunidad para su acceso equitativo al sistema educativo del país.



Recomendaciones clave para los citados del Icfes

Puntualidad es esencial: Debe llegar a tiempo al lugar de citación, cuya información debe consultar y revisar previamente en www.icfes.gov.co. Los estudiantes deberán salir del sitio al finalizar la primera sesión y regresar para la sesión de la tarde.

Debe llegar a tiempo al lugar de citación, cuya información debe consultar y revisar previamente en www.icfes.gov.co. Los estudiantes deberán salir del sitio al finalizar la primera sesión y regresar para la sesión de la tarde. La primera sesión, que inicia a las 7:00 a.m. y culmina hacia el mediodía, incluirá 131 preguntas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales.

que inicia a las 7:00 a.m. y culmina hacia el mediodía, incluirá 131 preguntas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales. La jornada de la tarde reiniciará a la 1:30 p.m . con las mismas áreas, excepto Lectura Crítica, que será reemplazada por preguntas de inglés. En esta sesión, los estudiantes deberán resolver 147 preguntas.

. con las mismas áreas, excepto Lectura Crítica, que será reemplazada por preguntas de inglés. En esta sesión, los estudiantes deberán resolver 147 preguntas. Documento de identidad: Es obligatorio presentar un documento de identidad válido. Se aceptan:

Es obligatorio presentar un documento de identidad válido. Se aceptan: Cédula de ciudadanía (física o digital).

Tarjeta de identidad.

Certificado de documento en trámite (físico o digital).

Pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros).

Licencia de conducción nacional.

Para extranjeros residentes: Cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país de origen.

Cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país de origen. Los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional deben mostrarse desde el aplicativo; no se aceptarán fotografías ni impresiones. Sin una identificación válida, no podrá realizar el examen.

deben mostrarse desde el aplicativo; no se aceptarán fotografías ni impresiones. Sin una identificación válida, no podrá realizar el examen. Materiales permitidos: Asegúrese de llevar lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz.

Asegúrese de llevar lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz. Artículos prohibidos: Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, lo que puede resultar en la anulación del examen. Si los lleva, deberá guardarlos en una bolsa de seguridad y solo tendrá acceso a ellos al finalizar la prueba.

Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, lo que puede resultar en la anulación del examen. Si los lleva, deberá guardarlos en una bolsa de seguridad y solo tendrá acceso a ellos al finalizar la prueba. Atención a indicaciones: Permanezca atento en todo momento a las instrucciones dadas por los jefes de salón.

El Icfes reitera su compromiso con la equidad y la calidad educativa, preparando este evento masivo que marca un hito en el proceso formativo de miles de colombianos.