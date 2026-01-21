Así puede comprar útiles escolares más baratos y sin salir de casa: 80 marcadores por $30.000

Las listas escolares ya empezaron a circular en los hogares colombianos y, con ello, el reto de miles de familias de ajustar el presupuesto, una tarea que suele poner presión sobre las finanzas del hogar. Para el calendario escolar de 2026, muchas familias optan por una alternativa que gana cada vez más terreno: comprar los útiles escolares por internet, comparar precios con calma y evitar filas, trancones y compras impulsivas.

Según señala Meli+, el programa de beneficios que ofrece Mercado Libre, cada año aumenta el número de padres que prefieren hacer estas compras desde casa, motivados por los descuentos, la facilidad de pago y la posibilidad de recibir los productos directamente en la puerta del hogar.



Comprar útiles escolares por internet en Colombia en 2026

Uno de los mayores atractivos de las compras en línea es la comparación de precios en tiempo real. A diferencia de las compras presenciales, donde el margen de elección es más limitado, en plataformas como Mercado Libre los usuarios pueden revisar distintas marcas, calidades y rangos de precios antes de tomar una decisión.

Desde Meli+ señalan que muchos padres aprovechan eventos de descuentos y beneficios exclusivos para adquirir los útiles con semanas de anticipación, evitando así el alza de precios típica de los días previos al regreso a clases. Además, el envío gratuito en productos seleccionados se ha convertido en un alivio para el bolsillo de las familias.

Marcadores a $30.000 Mercado Libre

Qué comprar primero y cómo organizar la lista escolar desde casa

Comprar en línea también permite planear mejor. Expertos recomiendan iniciar por los artículos indispensables y luego completar la compra con otros productos que se usan durante todo el año escolar. Entre los más buscados están:



Cuadernos, lápices, colores y marcadores

Mochilas, loncheras y cartucheras

Artículos de papelería y organización

Productos para la lonchera y el hogar

Desde Mercado Libre señalan que agrupar las compras en un solo pedido no solo facilita el proceso, sino que también ayuda a reducir costos de envío y evita compras de último momento.



Beneficios de Mercado Libre para comprar útiles en 2026

Otro factor clave es la forma de pago. Meli+ destaca que muchos usuarios optan por pagos de hasta 3 cuotas sin interés y beneficios como el cashback, que devuelve una parte del dinero gastado para futuras compras en Mercado Libre.

Estos incentivos resultan especialmente útiles en enero, un mes en el que coinciden matrículas, uniformes y otros gastos escolares. Para muchas familias, este tipo de herramientas marca la diferencia al momento de comprar.

Cabe recordar que encontrar útiles escolares más baratos y sin salir de casa es posible para miles de hogares en el país, pues en Mercado Libre se pueden conseguir sets de 120 marcadores por $60.000, un set de arte de 208 piezas por $29.703, entre otros, además de contar con entrega el mismo día de la compra.