Dejaremos 93 universidades en construcción: viceministro de Educación

El presidente Gustavo Petro le habría llamado recientemente la atención, en su conclave de Gobierno, a sus ministros que, en particular, una de las carteras cuestionadas en ese discurso de Ibagué fue la de Educación .

Para referirse a este llamado de atención, a la reforma a la educación que quiere sacar adelante el Gobierno y las metas que tiene esta cartera en lo que queda de mandato, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez.

Álvarez abordó los señalamientos del presidente, indicando que, primero, no sintió que fuera un jalón de orejas y, segundo, que la crítica apunta a la falta de estructura orgánica y recursos humanos suficientes en el Ministerio de Educación. Señaló que el Gobierno busca superar décadas de desatención en la inversión en educación pública, especialmente en regiones apartadas.

“Lo que está diciendo es que veníamos de unas políticas que habían descuidado sistemáticamente la inversión en educación pública y, sobre todo, para poder llegar a las regiones en donde no han podido estudiar los jóvenes donde viven las comunidades y los y las jóvenes que históricamente nunca han soñado, no han pensado, no tienen en su horizonte la posibilidad de ir a la educación, a la educación superior y eso es el giro”, detalló.

El viceministro admitió que, a mediano plazo, es esencial que el ministerio recupere la capacidad técnica para operar políticas públicas integrales y se refirió a la necesidad de una reforma para fortalecer el papel del ministerio.

“Él [Petro] nos ha autorizado para contratar con una entidad del Estado, que es del orden nacional, que es Findeter, para los recursos que vamos a invertir que son del 2023 que empezaremos ya diseños de obra e inversión, ya en la infraestructura de por lo menos 25 puntos en la geografía nacional para construir las sedes que tenemos previsto ampliar en las zonas más apartadas y quizás con los recursos del 2024 a pensar en otra entidad”, agregó Álvarez.

Álvarez, exrector de la Universidad Pedagógica, destacó la inequidad y concentración de universidades privadas en grandes ciudades, subrayando la importancia de llevar recursos a las regiones.

Además, en respuesta a la crítica del presidente sobre la meta de iniciar la construcción de 50 sedes públicas en un año, Álvarez precisó que se trata de iniciar el proceso, calculando que podrían diseñar alrededor de 93 a 94 sedes y complejos educativos en tres años, enfocándose en regiones apartadas y utilizando materiales sostenibles.

"¿Que se pueden iniciar los procesos? Estamos calculando 93, 94 sedes entre sedes multicampus y complejos educativos en diferentes regiones del país, en las zonas más apartadas. Eso es lo que tenemos previsto, con los recursos que se están calculando del Plan Nacional de Desarrollo y con la capacidad que tenemos de operar para poder llegar a esas regiones”, concluyó.

