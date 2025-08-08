Docentes del Tolima suspenden paro tras recibir pagos retroactivos por más de 23.000 millones

Los pagos de los retroactivos que, para el departamento del Tolima, ascienden a una suma superior a 23.000 millones de pesos, incluyen el retroactivo de los docentes, por un valor de $20.754.758.274, y el de los directivos docentes, por $2.443.189.832.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima (Sutet-Simatol) confirmó la suspensión del paro de 48 horas que había sido convocado para el 11 y 12 de agosto, tras el pago del retroactivo salarial correspondiente a cinco meses del presente año.

La protesta había sido anunciada como una medida de presión ante el incumplimiento de las Secretarías de Educación del Tolima e Ibagué. En su momento, el presidente del sindicato, Jessiel Melendro Vega, explicó que el cese de actividades se levantaría si alguna de las dos entidades realizaba el pago antes de la fecha programada.

El secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, en diálogo con Blu Radio, informó que los recursos ya se encuentran en las cuentas de los docentes. Aclaró que el retraso obedeció a fallas en la plataforma del Ministerio de Educación, lo que impidió procesar los pagos en el tiempo previsto: “La demora en el pago del retroactivo obedeció a que la plataforma Humana, que es administrada por el Ministerio de Educación, presentó unas fallas, lo que generó que los días 28, 29 y 30 de julio la mayoría de secretarías de educación del país tuvieran que desplazar su equipo técnico a la ciudad de Bogotá para poder realizar desde allá todos los ajustes correspondientes para liquidar la nómina. Ajustes que quedaron resueltos el pasado fin de semana y que comenzamos a aplicar el 4 de agosto de esta anualidad”, señaló.

En su pronunciamiento público, el sindicato recordó que había adelantado diversas gestiones para buscar soluciones: sostuvo reuniones con el Ministerio de Educación Nacional, entabló diálogos directos con las Secretarías de Educación del Tolima e Ibagué, brindó apoyo en la capacitación del personal de nómina y acompañó procesos administrativos.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, estuvo atenta al trámite del pago del retroactivo a los docentes y vigiló que se cumpliera con celeridad el compromiso adquirido: “Dentro de los acuerdos que se habían suscrito y se habían informado con el Ministerio de Educación, se señalaba que se iba a pagar el retroactivo esta semana. No se alcanzó a hacer el giro el día miércoles 6 de agosto, pero ya los docentes van a ver reflejado, por supuesto, el giro el día 8 de agosto. No se pudo evidenciar el día anterior porque, como todos conocemos, el 7 fue festivo, entonces no se podía realizar el abono”, agregó el jefe de la cartera de Educación.

Superadas las fallas en la plataforma del Ministerio de Educación y con el soporte técnico correspondiente, se culminó el proceso de pago del retroactivo a los docentes. Con esta gestión, las autoridades confirmaron que ya se encuentran al día en el cumplimiento de esta obligación salarial: “Una vez la Secretaría tuvo el ajuste técnico por parte del Ministerio, fue que nosotros pudimos iniciar el pago correspondiente al magisterio. Por lo cual, esta inconformidad que ha manifestado el magisterio en cuanto a las demoras que ha tenido el Gobierno Nacional también es una inconformidad que nosotros, como Secretaría, hemos manifestado. Pero agradecemos que ya se pudo resolver y que los docentes tienen su pago. Algunos lo verán reflejado después de la 1 de la tarde, y otros, después de las 6”, puntualizó.

Con el retroactivo cancelado, las clases se desarrollarán con normalidad en todas las instituciones educativas del departamento.