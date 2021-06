Estamos dialogando y el Gobierno sale amenazante: Nelson Alarcón sobre retorno a la presencialidad

En entrevista con BLU Radio, Nelson Alarcón, habló acerca del más reciente anuncio que hizo el Gobierno Nacional sobre el retorno a la presencialidad desde el 15 de julio a los colegios.

"El Gobierno Nacional no puede ir imponiendo las cosas, amenazando inclusive a los maestros", expresó el vocero de Fecode.

Además de esto, Nelson Alarcón mencionó que no se han hecho las adecuaciones y no se han implementado los protocolos para este paso en el país.

"Aquí no se han realizado las adecuaciones, no se han implementado los protocolos de bioseguridad. No hay elementos tan importantes como agua", aseveró.

Incluso, el vocero de Fecode se animó a mencionar que ellos están diciéndole sí a la presencialidad, pero con condiciones.

“Nosotros no estamos diciendo no a la presencialidad, estamos diciendo sí, pero con condiciones, no quiere decir que lo que nosotros estamos pidiendo se debe cumplir, debe ser concertado, lo importante es que podamos acordar unas condiciones”, puntualizó.

Publicidad

Escuche la entrevista comple a Nelson Alarcón aquí: