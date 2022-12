Gobierno analiza que beneficiarios de Ser Pilo Paga devuelvan parte de lo invertido

Las universidades públicas protestan por el recorte de recursos para destinarlos a Ser Pilo Paga, el programa que permite a estudiantes de bajos recursos acceder a la educación superior.



Al respecto, el director de Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, dijo que analiza con el Ministerio de Educación la posibilidad de cambiar el esquema de financiación del programa.



“Que no sea simplemente una transferencia a los estudiantes, sino que se pueda recuperar parte de lo invertido a través de lo que se llama pago por ingreso contingente. Es decir, cuando los estudiantes inicien su vida profesional puedan retornar esa inversión que hace el Estado”, aseguró.



Agregó que, para ello, se tendría en cuenta si la persona consigue o no empleo.



Además, manifestó que se analiza que el 50 por ciento de los beneficiados escojan universidades privadas y, el otro, 50 universidades públicas.



“Hace parte de la discusión. Pero también está la otra parte de la balanza y es que la libre elección de los estudiantes fomenta la competencia”, explicó.



De otro lado, el presidente de la Adolfo León Atehortúa, rector de la Universidad Pedagógica y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades -Ascun-, dijo que la situación financiera de las universidades es insostenible.



En ese sentido, el académico argumentó que la deuda acumulada que tiene el Estado con la universidad pública se puede acercar a los 14 billones de pesos, pero que solo un billón anual serviría para aliviar la situación.



“Lo que hay que poner en la balanza es que con un billón de pesos (de Ser Pilo Paga) se atienden 40 mil estudiantes, el 83 por ciento de los cuales están en las universidades privadas, mientras que con ese mismo billón anual se atienden en las universidades públicas”, dijo.



“El Estado no puede comprometerse en programas que resultan mucho más costosos para menos cantidad de personas. Creo que la universidad pública, con estos recursos, está en la total posibilidad de asumir un número mayor de estudiantes”, expresó.



