Icetex y Fundación Ábacos lanzan estrategia de educación económica y financiera

El Icetex y la Fundación Ábacos firmaron un acuerdo interinstitucional para implementar una estrategia integral de educación económica y financiera dirigida a 12.000 beneficiarios potenciales y activos de la entidad, sus familias y hasta 400 funcionarios y colaboradores. La iniciativa se desarrollará hasta finales de 2025 y será articulada a través de Comunidad Icetex, en el eje Bienestar financiero.

El propósito de esta estrategia es fortalecer el bienestar económico y la toma de decisiones informadas de los beneficiarios, tanto en etapa de estudios como en amortización de crédito, así como garantizar la sostenibilidad de los apoyos educativos. El programa se aplicará con un enfoque pedagógico y técnico, mediante procesos de evaluación y acompañamiento.

ICETEX abre renovación de créditos educativos para 120.000 estudiantes. Foto: Unsplash / Icetex

“En el Icetex estamos trabajando en equipo para que la educación económica y financiera llegue a las familias con un acompañamiento experto y acorde a los desafíos del país y del mundo. Con esta alianza, 12.400 personas se beneficiarán de una estrategia integral que será multiplicada por los jóvenes, padres y funcionarios que participen en ella”, afirmó Álvaro Urquijo Gómez, presidente de la entidad, durante la presentación del acuerdo.

Por su parte, Edna Bonilla, directora ejecutiva de Ábacos, señaló que el acompañamiento también busca fortalecer la resiliencia emocional de los jóvenes y sus familias, de manera que puedan asumir sus compromisos financieros con responsabilidad: “Desde temprano es fundamental aprender qué significa tener un crédito, cómo manejarlo y cómo construir una vida crediticia sana que permita alcanzar bienestar financiero”.

La estrategia contempla cursos virtuales, talleres experienciales, mentorías, simulaciones, materiales educativos y un micrositio temático con apoyo pedagógico a través de canales como WhatsApp. También se desarrollarán espacios para funcionarios del Icetex, entre ellos, el taller de formación puentes de oportunidad.

El programa contará con la experiencia de la Fundación Ábacos, entidad sin ánimo de lucro creada por gremios como Asobancaria, Asobolsa, Asofondos, Asofiduciarias, Asomicrofinanzas y Fasecolda, reconocida en el país por su trabajo en educación financiera y responsabilidad social educativa.

En los próximos días, el Icetex divulgará los detalles del proceso de inscripción y participación a través de sus canales de información, redes sociales y talleres regionales.