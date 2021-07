Las tres condiciones de Fecode al Ministerio de Educación para regresar a clases presenciales

Luego de semanas de reuniones y discusiones en este documento de seis páginas, el Ministerio de Educación y Fecode llegaron al acuerdo de regresar a clases presenciales durante el segundo semestre de este año en las regiones y departamentos del país donde las condiciones epidemiológicas y la ocupación UCI lo permitan.

"Por ejemplo, si en la costa hay un movimiento distinto a como pasa en Bogotá, allá se analizará. Por eso le corresponde a la entidad territorial estar pendiente de que estén los protocolos y que hayan los elementos o desarrollar los planes para que eso se materialice", aseguró William Velandia, presidente de Fecode.

Así las cosas, las filiales de Fecode en cada ente territorial del país tendrán que verificar tres condiciones esenciales:

Indicadores epidemiológicos

Avances en el esquema de vacunación

Garantizar protocolos de bioseguridad

Bajo estas premisas, las autoridades de cada región deberán tomar la decisión de en qué momento volver a las clases presenciales "por ejemplo el nivel de ocupación de las camas UCI, una ocupación del 85% hacia arriba ya pues imposibilita que se materialice la presencialidad de la escuela", añadió Velandia.

Otro de los puntos firmados en el acuerdo parcial y condición de los maestros para regresar, es mejorar las instalaciones educativas, pues según algunos lugares del país, esto avanza a media máquina.

José Torrado, docente del Colegio Municipal de Cúcuta, dice que las condiciones de su institución son deplorables. "Hoy por hoy, el año y medio que estuvieron desocupadas, hizo que se deterioraran las instituciones, por eso hay algunas que no tienen servicio de acueducto", señaló Torrado.

Publicidad

Esta posición también la comparte el profesor Jesús Antonio Saiz de la Institución Educativa Inforph, de Florencia, Caquetá.

"La infraestructura como tal no es la ideal, vemos que el estado nos tiene como abandonados y por ello creo que no es conveniente o no están dadas las condiciones para la presencialidad”, afirmó el docente.

BLU Radio buscó al Ministerio de Educación para conocer su posición sobre este acuerdo, a lo que respondió que por el momento no habrán declaraciones debido a que siguen sentados con el sindicato en la mesa de negociación con otros puntos del pliego de peticiones.

Por: Nicolás Rojas