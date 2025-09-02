Ley obligaría a colegios y universidades a dictar nueva materia: les haría ganar buena plata

La educación en Colombia sigue enfrentando un momento de cambio, luego de que se aprobara la Ley 2503 del año 2025, que obliga a incluir la cátedra emocional en los colegios. Ahora, la normativa busca dar un paso más y agregar una materia que lleve a los estudiantes al siguiente nivel.

La propuesta ya está radicada en el Congreso y plantea incorporar la enseñanza de un ámbito más digital, destacando la llegada de la inteligencia artificial (IA) en todos los niveles educativos, es decir, desde primaria hasta la universidad.



Nueva materia de inteligencia artificial en colegios y universidades

Si bien los niños y jóvenes son considerados como "nativos digitales", el Ministerio de Educación sostiene que no basta solo con tener habilidades prácticas en el uso de dispositivos, sino que además se requiere un aprendizaje estructurado sobre la tecnología, que enseñe también los límites y riesgos de estas herramientas.

“Se busca posicionar a Colombia como líder en el desarrollo tecnológico bajo principios éticos, democráticos y de respeto a los derechos humanos”, señala el documento del proyecto de ley.

Estudiantes universitarios Foto: Pexels

De esta manera, la inteligencia artificial dejaría de ser un tema exclusivo para expertos y pasaría a formar parte del currículo escolar.

Adicionalmente, la estrategia no se limitaría únicamente al aula. De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la IA podría impulsar sectores estratégicos como la transición energética, la soberanía sanitaria, la bioeconomía y la agricultura, entre otros.



¿Cuánto ganaría un experto de IA?

Este proyecto no solo beneficiaría a los estudiantes, sino que también fortalecería los conocimientos de los docentes en este nuevo campo. Según el Ministerio de Educación, incluir la IA en el plan de estudios permitiría que miles de colombianos tengan mayores oportunidades laborales.

El panorama laboral para la inteligencia artificial es prometedor. Un profesional junior puede percibir entre 5 y 8 millones de pesos al mes, mientras que un experto con amplia trayectoria podría ganar entre 12 y 20 millones, e incluso superar esas cifras en proyectos internacionales.

De aprobarse la iniciativa, la nueva materia no solo ampliaría la oferta educativa en colegios y universidades, sino que abriría la puerta a un futuro donde el conocimiento digital sea clave para acceder a mejores empleos y reducir brechas sociales.

