Lo que hay detrás de la polémica pregunta sobre Silvestre Dangond en el Ecaes

El diario Publimetro publicó una de las preguntas que se plantearon en el Ecaes el pasado domingo a los estudiantes, cuestionamiento que generó decenas de críticas en las redes sociales.



La pregunta, según Publimetro, era así:



“El cantante vallenato Silvestre Dangond, para el lanzamiento de su noveno álbum de estudio titulado La Novena Batalla, utilizó imágenes donde usaba elementos distintivos de las Fuerzas Militares para la promoción de éste. Estrategia implementada por la disquera Sony Music y planteada por él. Esta estrategia causó diferentes críticas, pues el público decía que hacía apología a la guerra. El cantante en diferentes entrevistas ha opinado que usó esto porque sacar cada álbum ha sido una batalla y porque es un homenaje a las Fuerzas Militares”.



A continuación, en la prueba se les planteaban a los estudiantes varias opciones de respuesta.



En entrevista con BLU Radio, el director de Evaluación del Icfes, Andrés Gutiérrez, explicó la razón de dicha pregunta y todo lo que hubo detrás de ella.



Según Gutiérrez, “todas las preguntas pasan por un proceso de validación, ésta pregunta hacía parte de procesos comunicativos y después de una validación rigurosa salió en la prueba”.



En ese sentido, enfatizó en que todas las preguntas son construidas por la Subdirección de Producción de Instrumentos.



Al preguntarle si había una respuesta buena y una mala, específicamente en esta pregunta, respondió:



“Frente a una competencia específica hay respuestas más adecuadas que otras (…) la calificación se refiere a cierto crédito. No necesariamente hay alguna única respuesta válida, podemos preguntar con opciones de respuesta donde hay una mejor respuesta que otra”, dijo el director de Evaluación.



Sin embargo, cuando se le preguntó sobre cuál era la respuesta adecuada, con la que el estudiante obtendría una mejor calificación, Gutiérrez, dijo que no podía revelarla por compromiso con el Icfes.



“Las preguntas que nosotros utilizamos en el Icfes no necesariamente se utilizan una vez. El hecho de que ya esté afuera no quiere decir que pueda decir la respuesta”, finalizó.